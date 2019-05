Berlin (ots) -



Personal Trainer, Hochzeitsplaner, Installateur oder Architekt nur

einen Klick entfernt



Das führende italienische Dienstleistungsportal ProntoPro gab

heute die offizielle Expansion in die Schweiz bekannt. Nach dem

Erreichen von über einer Million Nutzern in Italien ist die

Serviceplattform jetzt auch unter Prontopro.ch für Verbraucher,

Handwerker und professionelle Dienstleister erreichbar.



Über 15.000 Dienstleiter bereits registriert



Dienstleistungen rund um den Haushalt gehören zu den grossen

Trendthemen und warten mit stetig steigenden Umsatzzahlen auf. Zum

offiziellen Start zählt ProntoPro bereits mehr als 15.000

Dienstleiter in der Schweiz und befindet sich auf konstantem

Wachstumskurs.



"Mit dem Start in der Schweiz werden wir ProntoPro auch in anderen

europäischen Ländern etablieren" sagte Marco Ogliengo, CEO von

ProntoPro. "Drei Jahre nach der Gründung hatten wir bereits über

300.000 registrierte Fachleute, über 700.000 Kunden und mehr als drei

Millionen monatliche Besuche auf unserem Portal. Diese

Erfolgsgeschichte werden wir auch im Schweizer Markt fortschreiben."



Qualifizierte Profis auf einer Plattform



Auf ProntoPro.ch werden nicht nur Handwerker vermittelt, sondern

weitere 100 Berufsgruppen, die Dienstleistungen in 500

Service-Kategorien offerieren. Von Landschaftsarchitekten,

Umzugsfirmen, Schreinern, Installateuren über Fitness-Coaches bis zu

Nachhilfelehrern und Musikern reicht das breite Spektrum an

Dienstleistern. Die Auswahl der Dienstleiter erfolgt neben dem Preis

auch über Kundenbewertungen und -rezensionen, Referenzprojekten,

Fotos und weiteren Profil-Informationen zum Anbieter.



Smartphone als digitales Werkzeug: Einfache App für schnelle

Kommunikation zwischen Kunden und Dienstleistern



Mit der kostenlosen App können Kunden im Handumdrehen regionale

Dienstleiter für jeden Auftrag recherchieren und ihre Ausschreibung

bei ProntoPro am Smartphone einstellen. Alle Phasen der

Auftragskommunikation sind bequem von unterwegs abrufbar: Status des

Auftrags, Nachrichten vom Dienstleister sowie die allgemeine

Verwaltung des ProntoPro-Accounts. Die integrierte Chat- und

Push-Funktion ermöglicht eine direkte Kommunikation zwischen Kunde

und Auftragnehmer.



Über ProntoPro



ProntoPro ist der Marktplatz, um Dienstleistungsprofis und Kunden

zusammenzubringen. In Italien haben bereits mehr als 700.000 Kunden

den Marktführer ProntoPro genutzt, um einen der rund 300.000

registrierten Dienstleister aus 500 Service-Kategorien zu suchen, die

von Klempnern, Baufirmen, Fotografen, Architekten bis zu

Hochzeitsplanern, Personal Trainern und Nachhilfelehrern reichen. In

der Schweiz ist ProntoPro seit 2019 mit einem eigenen Marktplatz

vertreten. Rund 15.000 Profis aus der gesamten Schweiz bieten Kunden

bereits ihre Dienste an. ProntoPro wurde 2015 gegründet, hat seinen

Sitz in Mailand und wird von privaten Investoren finanziert.





