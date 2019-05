Zwischen März 2018 und Mitte April dieses Jahres herrschte in der Nintendo-Aktie ein ausgeprägter Abwärtstrend. Dieser konnte Mitte letzten Monats mit einem dynamischen Kursanstieg auf 313 Euro nachhaltig überwunden werden, sodass zugleich ein Kaufsignal aufgestellt worden ist. Anschließend stellte sich jedoch eine Seitwärtskonsolidierung ein, die allerdings in einem steigenden Dreieck vollzogen wird und solche in der Charttechnik als Trendfortsetzungsmuster stehen. Nach Ausbruch über die obere Hürde dürfte ein weiteres Kaufsignal anstehen und ermöglicht es vorab, sich auf der Long-Seite zu positionieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...