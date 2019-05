Europas Anleger gehen wegen des anhaltenden Handelsstreits zwischen den USA und China in Deckung. Dax und EuroStoxx50 gaben am Mittwoch jeweils rund ein halbes Prozent nach auf 12.088 beziehungsweise 3367 Punkte. Auch an der Wall Street zeichnete sich ein schwächerer Handelsstart ab.

Den vollständigen Artikel lesen ...