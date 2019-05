Die nach Marktkapitalisierung am höchsten bewerteten Cannabis-Werte Canopy Growth und Aurora Cannabis geben weiter Gas. Canopy Growth hat eine Übernahme in Großbritannien unter Dach und Fach gebracht. Für insgesamt 43 Millionen Britische Pfund, umgerechnet rund 49 Millionen Euro übernimmt Canopy "This Works". Das Unternehmen mit Hauptsitz in London wurde 2004 gegründet und hat sich als weltweit führender Anbieter von natürlichen Hautpflege- und Schlaflösungen mit einem Kundenstamm in 35 Ländern etabliert. Ein Produkt ist beispielsweise ein Tiefschlafkissenspray. Seit der Einführung des Sprays im Jahr 2011 wurden mehr als vier Millionen Stück in Europa, China und den USA an den Mann gebracht.

Den vollständigen Artikel lesen ...