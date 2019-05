Der Wasserstoff-Boom ist ungebrochen. SFC Energy hat 23 Prozent Plus in einer Woche zugelegt und auch die Empfehlungen Nel und Ballard Power zeigen hohe relative Stärke in diesen Stunden. Grund genug, die heißen Charts einem Check im AKTIONÄR TV zu unterziehen. "Das ist das Gleiche in grün?", so Cornelia Eidloth im neuen AKTIONÄR TV zum Highflyer SFC, der aus unserer Sicht tatsächlich einen entscheidenden Vorteil gegenüber den Brennstoffzellen-Aktien Nel, Powercell oder Ballard Power hat: "Er ist profitabel und macht Gewinne". Auch der Sitz in Deutschland ist aus einem simplen Gurnd positiv zu werten. Mehr dazu hier im aktuellen Video:

