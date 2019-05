Auch am amerikanischen Aktienmarkt drehte die Stimmung am gestrigen Dienstag wieder. Auf die Verluste des Montags folgten Zugewinne. Für den Dow Jones ging es um 0,75 Prozent nach oben. Der Nasdaq 100 legte sogar über ein Prozent zu.



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: Apple, Tesla, Alibaba, Qualcomm, Baidu und Boeing. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.