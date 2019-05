Sehr geehrte Geschäftspartner und Aktionäre, Wir freuen uns Ihnen im folgenden Link das Update der First Berlin Research Studie über Klondike Gold Corp. übermitteln zu dürfen: AGENDA FOR THE UPCOMING DRILLING SEASON First Berlin Equity Research hat am 02.10.2018 die Coverage von Klondike Gold Corp. aufgenommen und heute ein Research Update veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin behält das BUY-Rating, bei einem Kursziel von CAD 0,70 (aktueller Kurs CAD 0,21).ZusammenfassungZu den Höhepunkten im ersten Halbjahr gehörten die Berichterstattung über die Explorationsprogramme 2018 und eine erfolgreiche Finanzierungsrunde, um die nächste Phase der Explorationstätigkeit voranzutreiben. Umfassende Vermessungs- und ...

