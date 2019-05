Salzgitter AG: Salzgitter Klöckner-Werke GmbH platziert Schuldscheindarlehen DGAP-News: Salzgitter AG / Schlagwort(e): Finanzierung Salzgitter AG: Salzgitter Klöckner-Werke GmbH platziert Schuldscheindarlehen 22.05.2019 / 15:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Hohe Investorennachfrage sorgt für deutliche Überzeichnung * Volumen über 350 Mio. Euro mit Laufzeiten von drei, fünf, sieben und zehn Jahren * Erlös dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung sowie der Refinanzierung bestehender Konzernverbindlichkeiten Die Salzgitter Klöckner-Werke GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Salzgitter AG, hat heute ein Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von rund 360 Mio. Euro erfolgreich begeben. Angesichts der großen Nachfrage und der daraus resultierenden Überzeichnung konnte das ursprünglich angestrebte Volumen von 200 Mio. Euro deutlich übertroffen werden. Die Platzierung in den zwei Währungen, Euro und US-Dollar, erfolgte durch die Lead Arranger Bayrische Landesbank, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, DZ Bank AG sowie die Raiffeisenbank International AG. Das Volumen verteilt sich auf fixe und variable Tranchen in drei, fünf, sieben und zehn Jahren. Die anfängliche durchschnittliche Verzinsung über alle Tranchen beläuft sich auf ca. 1,3% p.a. Die Auszahlung erfolgt mit Valuta 31. Mai 2019. Der Vorstandsvorsitzende Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann sagte hierzu: "Auch die zweite Schuldscheinplatzierung der Salzgitter AG war ein voller Erfolg. Die äußerst hohe Resonanz der Investoren ist ein deutlicher Beweis des Vertrauens in die weitere positive Entwicklung unseres Unternehmens im Rahmen der Strategie ,Salzgitter AG 2021. Die eingeworbenen Mittel werden wir unter anderem zur Finanzierung unseres Wachstums sowie zur Refinanzierung bestehender Konzernverbindlichkeiten nutzen." Kontakt: Markus Heidler Leiter Investor Relations Salzgitter AG Eisenhüttenstraße 99 38239 Salzgitter Telefon +49 5341 21-6105 Telefax +49 5341 21-2570 EMail: ir@salzgitter-ag.de 22.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Salzgitter AG Eisenhüttenstraße 99 38239 Salzgitter Deutschland Telefon: +49 5341 21-01 Fax: +49 5341 21-2727 E-Mail: info@salzgitter-ag.de Internet: www.salzgitter-ag.de ISIN: DE0006202005 WKN: 620200 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 814667 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 814667 22.05.2019 ISIN DE0006202005 AXC0250 2019-05-22/15:52