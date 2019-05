FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 23.05.2019 NICHT EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. DER EX-TAG WURDE AUF DEN 06.06.2019 VERSCHOBEN.

THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.05.2019. THE EX-DAY WILL BE POSTPONED TO 06.06.2019



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME



2U4 XFRA GB00BJLP1Y77 HICL INFRASTRUCT LS-,0001