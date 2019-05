Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Nintendo: Folgekaufsignal in Arbeit - Chartanalyse Zwischen März 2018 und Mitte April dieses Jahres herrschte in der Nintendo-Aktie (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ein ausgeprägter Abwärtstrend, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...