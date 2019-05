PAION AG: HAUPTVERSAMMLUNG GENEHMIGT ALLE TAGESORDNUNGSPUNKTE UND WÄHLT HERRN DR. LEYCK DIEKEN IN DEN AUFSICHTSRAT DGAP-News: PAION AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung PAION AG: HAUPTVERSAMMLUNG GENEHMIGT ALLE TAGESORDNUNGSPUNKTE UND WÄHLT HERRN DR. LEYCK DIEKEN IN DEN AUFSICHTSRAT 22.05.2019 / 16:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PAION AG: HAUPTVERSAMMLUNG GENEHMIGT ALLE TAGESORDNUNGSPUNKTE UND WÄHLT HERRN DR. LEYCK DIEKEN IN DEN AUFSICHTSRAT - Agendapunkte mit großer Mehrheit genehmigt - Dr. Leyck Dieken Nachfolger von John Dawson Aachen, 22. Mai 2019 - Das Specialty-Pharma-Unternehmen PAION AG (ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8) gibt heute bekannt, dass die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 22. Mai 2019 die von Vorstand und Aufsichtsrat vorgelegten Beschlussvorlagen mit großer Mehrheit gebilligt hat. Die Ergebnisse können auf der Unternehmens-Webseite unter www.paion.com/de/medien-und-investoren/hauptversammlung/ abgerufen werden. Darüber hinaus wurde Dr. Markus Guilherme Leyck Dieken in den Aufsichtsrat gewählt und ersetzt John Dawson. "Wir freuen uns, mit Herrn Dr. Leyck Dieken einen anerkannten Experten in der Pharmaindustrie als Aufsichtsratsmitglied der PAION AG gewonnen zu haben. Mit seiner Expertise in der Vermarktung von Arzneimitteln wird er wichtige Beiträge für die bevorstehende Kommerzialisierung von Remimazolam leisten können", so Dr. Jörg Spiekerkötter, Aufsichtsratsvorsitzender der PAION AG. "Unser Dank gilt aber auch Herrn Dawson, der mit seiner umfangreichen Erfahrung einen wertvollen und wesentlichen Beitrag zur strategischen Ausrichtung der PAION AG geben konnte." ### Über Herrn Dr. Markus Guilherme Leyck Dieken Herr Dr. Leyck Dieken hat über 20 Jahre Erfahrung im europäischen Pharmageschäft in verschiedenen Positionen. Der promovierte Mediziner ist seit 2018 Senior Vice President und Geschäftsführer von Shionogi Europe Central. Herr Dr. Leyck Dieken war u. a. viele Jahre in unterschiedlichen globalen und europäischen Führungspositionen bei Teva beschäftigt, Europa-Chef der Novartis Impfstoffsparte und Senior Vice President bei InterMune sowie Vice President bei Novo Nordisk. Über PAION Die PAION AG ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum, für das PAION die klinische Entwicklung für Kurzsedierungen in den USA abgeschlossen und der dortige Lizenznehmer Cosmo Pharmaceuticals den Marktzulassungsantrag im April 2019 eingereicht hat. In Japan hat der Lizenznehmer Mundipharma den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Allgemeinanästhesie im Dezember 2018 eingereicht. In China hat der Lizenznehmer Yichang Humanwell den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Kurzsedierung im November 2018 eingereicht. In Europa konzentriert sich PAION aktuell auf die Entwicklung von Remimazolam in der Allgemeinanästhesie, prüft aber ebenfalls die Beantragung einer Marktzulassung in der Kurzsedierung auf Basis des US-Entwicklungsprogramms. Die Entwicklung für die Sedierung auf der Intensivstation ist Teil des längerfristigen Entwicklungsplans für Remimazolam. PAIONs Vision ist es, ein anerkannter "PAIONeer" in der Sedierung und Anästhesie zu werden. PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). Kontakt Ralf Penner Vice President Investor Relations/Public Relations PAION AG Martinstraße 10-12 52062 Aachen Tel. +49 241 4453-152 E-Mail r.penner@paion.com www.paion.com Disclaimer: Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die PAION AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der PAION AG zum Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann dies dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den implizit oder ausdrücklich erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen wesentlich abweichen. In Anbetracht dieser Risiken, Unsicherheiten sowie anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die PAION AG übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln. 