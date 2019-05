Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hella auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Er habe die Annahmen für den Umsatz und den bereinigten operativen Gewinn (Ebit) in diesem Jahr erhöht, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das kommende Jahr habe er die Schätzungen für diese beiden Kennziffern dagegen reduziert. Hella werde von den technologischen Branchentrends im Automobilbau profitieren./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2019 / 14:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2019 / 14:54 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2019-05-22/16:56

ISIN: DE000A13SX22