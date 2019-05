Das Analysehaus SRC hat seine Aktienbewertung des heimischen Immobilienunternehmens CA Immo von "Accumulate" auf "Hold" gesenkt. Das Kursziel ließ Analyst Stefan Scharff in seinem Kommentar zu den am Vorabend vorgelegten Zahlen unverändert bei 36,00 Euro.

Primär für die Herabstufung des Papiers verantwortlich sei der starke Kursanstieg seit der letzten Studie des Analystenhauses, betitelte Scharff seine Analyse. Mit Hinblick auf die Zahlenvorlage hob der Experte unter anderem den annähernd siebenprozentigen Anstieg des "Funds From Operations" (FFO I) hervor, und zwar von 27,7 Mio. Euro auf 29,6 Mio. Euro.

Ebenfalls hervor strich er den Anstieg der Mieterlöse um 9,4 Prozent. Die steigenden Erlöse seien einerseits durch den Portfolioaufbau begründet, schrieb der SRC-Analyst. Andererseits rührten sie von einer starken Vermietungsleistung her. Im Detail hätten vor allem die Fertigstellung des KPMG-Gebäudes in Berlin, das Intercity Hotel in Frankfurt, in Wien das Bürogebäude ViE und die Orhideea Türme in Bukarest operativen Rückenwind geliefert.

Die Prognose für den Gewinn pro Aktie liegt für das Geschäftsjahr 2019 weiterhin bei 2,78 Euro. In den Folgejahren soll er bei 2,28 Euro (2020) und 1,88 Euro (2021) liegen. Die Dividendenschätzungen je Titel blieben ebenfalls unangetastet. Sie belaufen sich auf 1,00 Euro (2019) und auf 1,10 Euro für die beiden Folgejahre.

Am Mittwochnachmittag notierten die CA-Immo-Titel an der Wiener Börse mit minus 1,02 Prozent bei 33,80 Euro.

ISIN: AT0000641352