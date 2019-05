BioPharma Services freut sich, ein weiteres Mal einen CRO Leadership Award (Auszeichnung für führende Auftragsforschungsunternehmen) zu erhalten. In diesem Jahr wird BioPharma in fünf Kategorien ausgezeichnet: Ressourcen, Kompatibilität, Knowhow, Qualität und Zuverlässigkeit. CEO Renzo Dicarlo wird die Auszeichnung der Fachzeitschrift Life Science Leader während der jährlichen Verleihung der CRO Leadership Awards im Rahmen der demnächst stattfindenden Jahrestagung der Drug Information Association in San Diego entgegennehmen.

Nachdem Dicarlo von der Auszeichnung erfahren hatte, erklärte er stolz: "Wir fühlen uns geehrt, in fünf Kategorien der CRO Leadership Awards von unseren Fachkollegen geehrt zu werden ein neuer Rekord. Die Mission von BioPharma, in der Frühphase der Forschung Spitzenleistungen zu erbringen, wird jeden Tag durch ein fähiges Team bekräftigt, das keine Anstrengungen scheut und erstklassige klinische Lösungen für unsere Kunden bereitstellt. Ich könnte heute nicht stolzer auf diese Leistung sein."

Anna Taylor, Executive Vice President Business Development von BioPharma, kommentierte: "Inspiration und Leistung, Qualität und Innovation sind die Markenzeichen von BioPharma. Unser Team strebt jeden Tag danach, zukunftsweisende Gesundheitslösungen und grundlegende medizinische Therapien für die weltweite Pharmagemeinde zu entwickeln und ist für unsere aktuellen bahnbrechenden Phase-I- und Human-Abuse-Potential-Dienstleistungsangebote (menschliches Missbrauchspotenzial) verantwortlich. Die Auszeichnungen bestätigen, dass BioPharma Services der führende Anbieter in diesem Nischenmarkt ist."

In diesem Jahr hat Life Science Leader erneut mit dem Marktforschungsinstitut Industry Standard Research (ISR) zusammengearbeitet, um die Auszeichnungsempfänger zu bestimmen. Dazu wurden mehr als 70 Auftragsforschungsunternehmen in der jährlichen CRO-Quality-Benchmarking-Umfrage von ISR mit Blick auf über 20 Leistungskennzahlen bewertet. An der Umfrage nahmen Pharma- und Biopharmaunternehmen jeder Größe teil, die an Entscheidungen in Verbindung mit der Zusammenarbeit mit Auftragsforschungsunternehmen beteiligt sind. Die Teilnehmer evaluieren ausschließlich Unternehmen, mit denen sie in den vergangenen 18 Monaten im Rahmen von ausgelagerten Projekten zusammengearbeitet haben. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die gegebenen Antworten auch wirklich auf einer Kooperation mit Auftragsforschungsunternehmen und eindeutigen Erfahrungswerten beruhen.

Über BioPharma Services Inc.

BioPharma Services Inc. ist ein Full-Service-Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO), das auf die Durchführung von klinischen Studien der Phase I/IIa und Bioäquivalenz-Untersuchungen für internationale Pharmaunternehmen auf der ganzen Welt spezialisiert ist. Das Unternehmen unterhält klinische Forschungseinrichtungen mit insgesamt 300 Betten in den USA und Kanada und verfügt über Zugang zu gesunden Probanden und speziellen Patientengruppen. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens mit Hauptsitz in Toronto in Kanada gehören auch Bioanalysen in unserem gemäß guter Laborpraxis zertifiziertem Labor (Good Laboratory Practice, GLP), wissenschaftliche und regulatorische Angelegenheiten, biostatistische Analysen und Analysen von Verträglichkeitsdaten (Clinical Data Interchange Standards Consortium, CDISC), medizinisches Schreiben (Medical Writing) und Datenverwaltung.

