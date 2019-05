Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Rhein Petroleum GmbH, an der die Deutsche Rohstoff AG (ISIN DE000A0XYG76/ WKN A0XYG7) zu 10% beteiligt ist, beginnt voraussichtlich am 27. Mai mit der Bohrung Steig-1 in der Nähe des badischen Ortes Weingarten, wenige Kilometer nördlich von Karlsruhe, so die Deutsche Rohstoff AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...