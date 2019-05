Advanced Blockchain AG erhält Auftrag im Bereich Distributed Ledger Technology von großem Automobilhersteller DGAP-Ad-hoc: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Kryptowährung / Blockchain Advanced Blockchain AG erhält Auftrag im Bereich Distributed Ledger Technology von großem Automobilhersteller 22.05.2019 / 17:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Advanced Blockchain AG (ISIN DE000A0M93V6) hat heute davon Kenntnis erhalten, dass sie einen Auftrag im Bereich Distributed Ledger Technology eines großen deutschen Automobilhersteller erhalten wird. Aufgrund einer Geheimhaltungserklärung können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Details bezüglich des Projektes veröffentlicht werden. Der Auftrag mit einem Auftragsvolumen im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich wird einen positiven Einfluss auf die Umsatz- und Ertragslage der Advanced Blockchain AG haben. Über die Advanced Blockchain AG Die in Berlin ansässige Advanced Blockchain AG konzentriert sich auf Design, Entwicklung und Implementierung von DLT-Software (Distributed Ledger Technologie) für Unternehmen und deren Betriebe, Produkte und Dienstleistungen. Advanced Blockchain hat zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft nakamo.to GmbH ( www.nakamo.to) das peaq-Projekt ( www.peaq.io) initiiert und ein funktionales DAG-Framework entwickelt. Das Hauptziel von peaq ist es, ein funktionierendes und effizientes Base-Layer-Protokoll zu entwickeln, das in der Lage ist, die Schwachstellen traditioneller Blockchain-Systeme und Konsens-Probleme zu überwinden, die derzeit mit DAGs assoziiert sind. Nach seiner Fertigstellung könnte das Protokoll von der Advanced Blockchain AG für eine Vielzahl von realen Projekten in Branchen wie dem IoT, aber auch in der Automobil-, Finanz- und Maschinenbauindustrie eingesetzt werden. Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG stehen im IR-Bereich unter www.advancedblockchain.com zur Verfügung. Dort kann auch die aktuelle Unternehmenspräsentation heruntergeladen werden und eine Anmeldung zum Unternehmensnewsletter ist möglich. 22.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Advanced Blockchain AG Chausseestraße 86 10115 Berlin Deutschland Telefon: 030403669510 Fax: 030403669511 E-Mail: info@advancedblockchain.com Internet: www.advancedblockchain.com ISIN: DE000A0M93V6 WKN: A0M93V Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt EQS News ID: 814711 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 814711 22.05.2019 CET/CEST ISIN DE000A0M93V6 AXC0288 2019-05-22/17:19