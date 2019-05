Zürich (ots) - Die Marketingorganisation Schweiz Tourismus plant

eine Kampagne zur Rückgewinnung europäischer Touristen. Das schreibt

die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Die Aktion «Win-back

Europe» konzentriere sich auf die vier Quellenmärkte Deutschland,

Benelux, Frankreich und Grossbritannien. Dies sei nötig, weil die

Zahl der europäischen Übernachtungen in den Schweizer Berggebieten

seit 2008 um 43 Prozent zurückgegangen sei, sagt Martin Nydegger,

Direktor von Schweiz Tourismus: «Die Aktion soll 2020 starten und

mindestens zwei Jahre lang anhalten. Zu den Kosten für «Win-back

Europe» sagt Nydegger: «Für die zwei Jahre rechnen wir mit 5,5

Millionen Franken.»



Nydegger erklärt im Gespräch mit der «Handelszeitung», warum er

für Schweiz Tourismus für die nächsten vier Jahre 240 Millionen

Franken Bundesgelder fordert: «Seit 2015 ist im Ausland, insbesondere

in Asien, eine hohe Teuerung eingetreten, und die Digitalisierung ist

viel anspruchsvoller und damit aufwändiger geworden.» Würden die

Bundesmittel gekürzt, müssten Aktivitäten abgebaut werden: «Im Falle

einer Kürzung gegenüber dem Beschluss von vor vier Jahren wäre ein

Programm wie 'Win-back Europe' akut gefährdet, und wir müssten auch

über Schliessungen von Niederlassungen im Ausland nachdenken.»



Im Interview mit der «Handelszeitung» spricht Nydegger zudem über

die Rolle von Roger Federer für die Schweiz, die Zusammenarbeit mit

dem indischen Filmstar Ranveer Singh und erklärt, weshalb Schweiz

Tourismus nicht mehr an der grossen Fachmesse World Travel Market in

London teilnehmen wird.



