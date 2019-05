Zürich (ots) - Eine Befragung von 12'400 Studentinnen und

Studenten in der Schweiz zeigt, was sie von ihren künftigen

Arbeitgebern erwarten. Neben einem guten Salär zwischen 76'000 und

82'000 Franken wollen viele auch eine gute Work-Life-Balance. Dieser

Wunsch geht gemäss den aktuellen Befragungsergebnissen aber

überraschend zurück. Zwar rangiert er immer noch ganz vorne, bricht

in diesem Jahr aber in allen drei untersuchten Studentengruppen (BWL,

Ingenieure, IT) um fast 10 Prozent ein. Darüber berichtet die

«Handelszeitung».



Nach Angaben der Beratungsfirma Universum, welche die Studie

durchgeführt hat, könnten sich hier Unterschiede zwischen Millennials

und der Generation Z (geboren zwischen 1997 und 2012) abzeichnen.

«Bei den ITlern beispielsweise liegen gleich 14,5 Prozentpunkte

dazwischen», so Universum-Schweiz-Chef Leo Marty. «Es kann daher

sein, dass mit der kommenden Generation auch eine neue Welle von

Werten und Einstellungen einsetzt. Ob dieser Rückgang nun wirklich

ein Anzeichen für einen grösseren Trend ist oder nicht, wird sich in

den nächsten Jahren weisen.»



Der Wunsch, eine eigene Firma zu gründen, ist bei Schweizer

Studierenden immer noch wenig ausgeprägt. Bei BWL-Absolventen sind es

nur 7 Prozent. Bei jenen aus IT und Ingenieurwissenschaften nur 10

beziehungsweise 11 Prozent. Vielmehr wünschen sich die Studierende,

bei einem grossen, international tätigen Konzern einzusteigen. Ganz

vorne auf der Wunschliste stehen etwa Google, UBS, der Luxuskonzern

LVHM oder Nestlé. Startups als Arbeitgeber sind für Schweizer

Uni-Absolventen und -Absolventinnen immer noch wenig attraktiv. Für

96 Prozent der BWL-Studierenden ist es keine Option, bei einer

Jungfirma einzusteigen.



