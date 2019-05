Trotz Huawei-Boykott und drohender Autozölle: Deutsche Anleger sollten ihre Depots globalisieren und die Scheu vor den Auslandsmärkten ablegen. Wo die besten Aktien der Welt zu Hause sind.

Für einige Anleger war das zu viel der schlechten Nachrichten: Dass die US-Regierung den chinesischen Technologiekonzern Huawei auf ihre Boykott-Liste setzte, sorgte diese Woche für Unruhe an den Börsen.

Gerade solche Investoren, die auf den Aufschwung der Schwellenländer setzen, glauben, der US-Boykott könne nun zu einem veritablen Handelskrieg zwischen den USA und China führen. Sie zogen knapp fünf Prozent ihres Geldes aus dem 31 Milliarden Dollar schweren iShares MSCI Emerging Markets ETF ab, der die Kurse der Aktien in Schwellenländern abbildet.

Vor allem Aktien aus China und Indien dominieren das Ranking

Dabei hatten die Anleger eigentlich alles richtig gemacht, wie ein exklusives Ranking der besten Aktien der Welt von der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) zeigt. Denn die besten Aktien stammen nicht mehr nur aus den USA, sondern zunehmend aus Schwellenländern, und allen voran: China. Sie bringen Anlegern die höchsten Erträge weltweit.

Experten für Schwellenländer glauben, dass selbst der Fall Huawei nicht nachhaltig am Wachstum in Asien rütteln dürfte. "Wir gehen noch davon aus, dass die USA und China eine Einigung erreichen werden und sich kein umfassender Handelskrieg entfaltet", sagt Chetan Sehgal, Portfoliomanager für Schwellenländer-Aktien bei Franklin Templeton.

Und so dürften Anleger gut daran tun, sich nicht vorschnell von ihren Beteiligungen in Asien zu trennen. "Insbesondere, wenn man die erfolgreichen Großkonzerne aus den USA außen vorlässt, wird die Dominanz der asiatischen Firmen deutlich, vor allem aus Indien und China", sagt Axel Roos, Senior-Partner bei BCG in Berlin, der die Studie gemeinsam mit seinem BCG-Kollegen Hady Farag aus New York betreut.

Ihr Team untersuchte für das Ranking mehr als 2200 Aktien weltweit - und filtert solche mit dem höchsten jährlichen Ertrag für Aktionäre heraus; in insgesamt 33 verschiedenen Branchen.

Unter den zehn Top Aktien der jeweiligen Branchen machen Aktien aus Asien mit 45 Prozent den größten Teil aus, 29 Prozent stammen aus den USA oder Kanada. Nur 21 Prozent aus Europa.

"Diese regionale Verteilung haben wir bereits in unseren letzten drei Studien in den Jahren 2017 bis 2019 gesehen", sagt Hady Farag, Experte für Shareholdervalue bei BCG. "Geht man allerdings weiter zurück, zum Beispiel in das Jahr 2016, können wir noch keine Dominanz asiatischer Unternehmen feststellen."

Und Axel Roos betont: "Im makropolitischen Kontext müssen wir uns fragen, wo eigentlich die Aktien der Europäer bleiben. Die US-Amerikaner sind wirtschaftlich noch immer ein Schwergewicht, Asien gibt Gas, und Europa muss aufpassen, dass es nicht abgehängt wird.", sagt Roos. Aus Deutschland schaffen es in diesem Jahr nur sieben Unternehmen unter die zehn besten ihrer jeweiligen Branche.

Während die besten deutsche Aktien im Ranking, der Zahlungsdienstleister Wirecard, Anlegern in jedem der vergangenen fünf Jahre einen Ertrag von 36 Prozent sicherte, liegen die Top-Aktien aus China und auch den USA deutlich darüber.

Die besten Aktien aus China und den USA im Vergleich

Die Top 10 aus ChinaErtrag pro JahrDie Top 10 der USAErtrag pro JahrFuture Land (Immobilien)56,2 %Abiomed (Medizintechnik)64,8 %Sunac (Immobilien)49,3 %Nvidia (Technologie)54,4 %Kweichow Moutai (Konsum)43,5 %Amedisys (Gesundheit)51,6 %Jiangxi Ganfeng Lithium (Metall)41,7 %Neurocrine Bioscience (Pharma)50,2 %East Money Information (Medien)39,3 %Insperity (Dienstleistungen)43,3 %Anta Sports (Fashion & Luxus)39,2 %Take-Two Interactive (Medien)42,7 %Huazhu (Tourismus)34,7 %Exact Sciences (Pharma)40,0 %Aier Eye Hospital (Gesundheit)34,2 %Sarepta Therapeutics (Pharma)39,9 %CIFI Holdings (Immobilien)30,8 %Broadcom (Technologie)39,5 %Shanghai Int. Airport (Tourismus)30,6 %Netflix (Medien)38,5 %

Der chinesische Immobilienkonzern Future Land Development brachte 56 Prozent pro Jahr. Und der US-Medizintechnik-Konzern Abiomed knapp 65 Prozent, der als Spezialist in der Herzmedizin gilt.

Unter den zehn besten Aktien der Welt stammen vier aus Nordamerika. Mit dem Medizintechnik-Konzern Ambu schafft es eine dänische Aktie in die Top Ten weltweit. Die restlichen Aktien stammen aber allesamt aus Schwellenländern, vorneweg der Region Asien-Pazifik.

China: 2006 noch ein Börsenzwerg, heute hinter den USA

Der Aufstieg Asiens - und insbesondere Chinas - an den Börsen lässt sich auch daran erkennen, dass China nach den USA mittlerweile das Land mit der höchsten Marktkapitalisierung aller Aktien ist.

Von 2006 bis heute hat sich die Marktkapitalisierung aller chinesischen Aktien verdreizehnfacht, und liegt nun mit 6,7 Billionen Dollar auf Platz ...

