20.15 RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürs Land mit Britta Krane



Rheinland-Pfalz und die Kommunalwahlen - das ist das Thema von "Zur Sache Rheinland-Pfalz extra" am Donnerstag vor der Wahl. Und es gibt einen "Zur Sache-Politrend" zur Kommunalwahl: Das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap hat im Auftrag der Redaktion eine repräsentative Umfrage durchgeführt: Wie sehen die Rheinland-Pfälzer ihre Heimat, welcher Partei trauen sie zu, die Probleme vor Ort am besten zu lösen? Studiogast: Prof. Uwe Jun, Politikwissenschaftler, Uni Trier



Stadt oder Land: Wo lebt es sich besser? Der SWR macht den Test: Wo lebt es sich besser? In Rumbach in der strukturschwachen Südwestpfalz oder im Oberzentrum Trier? Anhand von zwei Familien will "Zur Sache" wissen - was läuft gut in der Stadt und auf dem Land, was läuft schlecht? Einkäufe des täglichen Bedarfs, Ärzteversorgung, Weg zum Arbeitsort, schnelles Internet oder Wohnen und Mieten. "Zur Sache"-Reporter Wolfgang Heintz hat die Familien besucht und spricht mit einer Wissenschaftlerin über gleichwertige Lebensbedingungen in der Stadt und auf dem Land.



Schließen statt sanieren? Trippstadt kämpft um sein Altenheim: 113 Bewohner hat das Altenheim in Trippstadt, vom betreuten Wohnen bis zur Vollpflege wird alles angeboten. Klein, familiär, wohnortnah - das Altenheim ist in der Region beliebt. Jetzt erfuhren die Bewohner, dass die Sanierung zu teuer würde und das Heim deshalb schließt. Jetzt sollen die mehr als 100 Senioren umziehen, manche sind schon weit über 90. Ihnen wurden vom Betreiber zwar Alternativplätze in Neustadt angeboten, doch dieses Heim ist eine Stunde von Trippstadt entfernt. Eine Interessengemeinschaft hat sich gegründet und kämpft dafür, dass das Heim gerettet wird. Auch der Bürgermeister ist dabei. Er will keine Schließung, sondern einen neuen Betreiber. In den Kommunalwahlprogrammen sprechen sich die Parteien für eine wohnortnahe Versorgung aus - auch im Alter. Gilt das nicht für Trippstadt? "Zur Sache"-Reporterin Katharina Singer mit der ganzen Geschichte.



"Zur Sache Pin": Was macht eigentlich ein Ortsbürgermeister?



Was macht eigentlich ein Ortsbürgermeister? Darf er viel entscheiden oder wenig? Und wie zeitaufwändig ist das Ehrenamt? Der "Zur Sache Pin" klärt auf.



Raus aus der Krise: Mehr Macht für Bürger und Kommunen? Die kommunale Selbstverwaltung steckt offenbar in einer Krise. Für fast 500 Orte im Land hat sich kein Bürgermeisterkandidat und keine Bürgermeisterkandidatin gefunden, in 1.300 weiteren Gemeinden gibt es gerade mal einen Bewerber. Doch woran liegt das? Experten wie Prof. Eichhorn aus Speyer machen mehrere Gründe verantwortlich, einer davon ist, dass die Kommunen vor Ort viel zu wenig Gestaltungsspielraum haben, weil die meisten Aufgaben sowieso vorgegeben sind. Der finanzielle Handlungsspielraum ist ebenfalls eng oder manchmal nicht vorhanden. Brauchen die Gemeinden mehr Macht? Der Ortsbürgermeister von Fachbach im Rhein-Lahn-Kreis würde sich das wünschen. Er kämpft zusammen mit dem Gemeinderat um eine Tempo-30-Zone, die bisher an übergeordneten Behörden zu scheitern droht. "Zur Sache"-Reporter Tilo Bernhardt war vor Ort.



Kommunalwahlprogramm-Check: Welche Partei will was? Und (wie) unterscheiden sich die Wahlprogramme? Schnelles Internet, bezahlbares Wohnen, guter Nahverkehr - viele Themen finden sich in allen Wahlprogrammen. Lassen sich Aussagen der einzelnen Parteien zu kommunalpolitisch wichtigen Themen überhaupt zuordnen? "Zur Sache"-Reporter Leo Colic macht den Test in der Fußgängerzone.



Endspurt im Kommunalwahlkampf - Schwarze Kreise, rote Städte? Die großen Städte in Rheinland-Pfalz haben oft einen Bürgermeister von der SPD, den Landkreisen hingegen stehen oft Landräte mit CDU-Parteibuch vor. Warum ist das so? Und warum ist es im Kreis Alzey-Worms anders? Hier stellt quasi schon immer die SPD den Landrat. Doch bleibt das so? Vor Ort wird eine spannende Wahl erwartet: Für die SPD tritt der Landtagsabgeordneter Heiko Sippel an, für die CDU der Verbandsbürgermeister von Wörrstadt, Markus Conrad. Und für die Grünen hat der Rechtsanwalt Thomas Rahner seinen Hut in den Ring geworfen. Kann die SPD ihre Hochburg halten? Kai Diezemann und Selina Marx berichten.



Rheinland-Pfalz steht im Stau: Wo sind die schlimmsten Baustellen? Das Brückenchaos in Koblenz, das Hochstraßendilemma in Ludwigshafen oder die seit zwei Jahren gesperrte Ortsdurchfahrt von Hirschhorn - viele Baumaßnahmen im Land strapazieren die Nerven der rheinland-pfälzischen Autofahrer. "Zur Sache"-Reporter Michael Eiden war im Land unterwegs und hat bei den Verantwortlichen nachgehakt. "Zur Sache" kürt die Top 3 der schlimmsten Baustellen im Land.



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten



Moderation: Ariane Binder



Zwischen Kabarett und Fotografie - der andere Dieter Nuhr jetzt in Schwäbisch Gmünd.



"Von Ort zu Ort" - Stahlbildhauer Robert Schad präsentiert 55 Skulpturen an 40 Orten in der Region Bodensee-Oberschwaben.



Vom Wandel einer Tradition - "Dorfhochzeit: Hochzeitsfotos von 1880 bis 2017" im "Museum der Alltagskultur" im Schloss Waldenbuch.



"Es braucht eine Bastion der Werte" - Schriftstellerin Jagoda Mariniæ aus Heidelberg über ein europäisches Gemeinschaftsgefühl.



Europa! Der Mainzer Kabarettist Lars Reichow meint: "Europa. Das ist große Kunscht!"



"Welterben" - ein Stadtgesellschaftsspiel im Rahmen der 24. Baden-Württembergischen Theatertage in Baden-Baden.



Neue Töne und Natur aus der Retorte - Kultur-Tipps.



Samstag, 25. Mai 2019 (Woche 22)/22.05.2019



22.35 Talk am See mit Gaby Hauptmann



Folge 3



Autorin und Journalistin Gaby Hauptmann lädt jeden Samstagabend zum unterhaltsamen SWR Talk in die ehemalige Stiftskirche St. Johann in Konstanz ein. Besprochen wird, was den Südwesten diese Woche bewegt hat.



Gäste diese Woche sind:



Peter Kraus: Gerade ist er 80 Jahre alt geworden und kann es nicht lassen. Im Herbst geht Peter Kraus auf große Jubiläumstour durch Deutschland.



Claus Niedermaier: Gründer der "Barber Angels". Mit Kamm und Schere gibt er Obdachlosen und Bedürftigen wieder ein Gesicht und damit ein Stück ihrer Würde zurück.



Leslie Malton: Schauspielerin, die sowohl am Theater als auch im TV große Erfolge feiert. Sie spielt die Hauptrolle in der SWR Tragikomödie "Die Auferstehung", den das Erste am 5.6. zeigt. Eine Familie versucht sich in diesem Film zusammenzuraufen, um das Erbe zu retten.



Marcel Becker: Pfleger an der Uniklinik Mainz. Er wurde am vergangenen Wochenende in Berlin zum "Pfleger des Jahres" gekürt.



Peter Prange: Schriftsteller und Bestsellerautor, der zum 70. Geburtstag der Bundesrepublik Deutschland einen Familienroman ("Unsere wunderbaren Jahre") genau über diesen Zeitraum geschrieben hat.



