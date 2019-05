nebag ag erreicht die strategische Zielsetzung in ihrer Beteiligung an der Biella Neher Holding AG EQS Group-Ad-hoc: nebag ag / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges nebag ag erreicht die strategische Zielsetzung in ihrer Beteiligung an der Biella Neher Holding AG 22.05.2019 / 18:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. MEDIENMITTEILUNG nebag ag erreicht die strategische Zielsetzung in ihrer Beteiligung an der Biella-Neher Holding AG Die Uebernahme der Biella-Neher Holding AG durch die Exacompta Clairefontaine SA aus Frankreich wurde am 22. Mai 2019 erfolgreich abgeschlossen. Die nebag erzielte aus dem Verkauf ihres Anteils von 13.39% einen Erlös von CHF 5.12 Mio. Die nebag ag war seit April 2017 aktiv im Verwaltungsrat der Biella Neher Holding AG vertreten. Während der Haltedauer der Beteiligung an der Biella Neher Holding AG erwirtschaftete die nebag durch deren Bewirtschaftung, Dividenden und Wertsteigerung einen Gewinn von total CHF 2.96 Mio. Neu beteiligt sich die nebag mit anfänglich 47.50% an der Polun Holding AG, welche die nicht operativen Aktivitäten der Biella Neher Holding AG in Polen und Ungarn übernommen hat. Diese Beteiligung besteht aus CHF 394'300.00 in Aktien und einem Aktionärsdarlehen von CHF 2'050'360.00. Aufgrund der durch freie Biella Aktionäre gezeichneten Polun Aktien wird sich der nebag Anteil auf rund 36% reduzieren Der Net Asset Value (NAV) wird täglich berechnet und kann unter www.nebag.ch aufgerufen werden. Der Zwischenbericht der nebag wird am 23. August 2019 veröffentlicht. Zürich, 22. Mai 2019 Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: nebag ag Markus Eberle, Vizepräsident des Verwaltungsrates c/o Baryon AG, General Guisan-Quai 36, CH-8002 Zürich Tel.: +41 (0)79 346 41 31 Fax: +41 (0)43 243 07 91 E-Mail: info@nebag.ch Internet www.nebag.ch Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: nebag ag c/o Baryon AG, General Guisan-Quai 36 8002 Zürich Schweiz Telefon: +41 (0)43 243 07 90 Fax: +41 (0)43 243 07 91 E-Mail: info@nebag.ch Internet: www.nebag.ch ISIN: CH0005059438 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 814799 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 814799 22.05.2019 CET/CEST ISIN CH0005059438 AXC0302 2019-05-22/18:01