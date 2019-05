Medienmitteilung vom 22. Mai 2019

Poenina Aktionäre stimmen allen Anträgen zu

Die Aktionäre der poenina holding ag stimmten an der heute abgehaltenen, ordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zu und genehmigten die Ausschüttung an die Aktionäre von brutto CHF 1.70 pro Aktie. Die Auszahlung erfolgt am 29. Mai 2019.

Der Verwaltungsrat der poenina holding ag präsentierte den anwesenden, stimmberechtigten Aktionären an der heute in Zürich abgehaltenen, ordentlichen Generalversammlung sehr gute Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018.

Das erfolgreiche Geschäftsjahr 2018 veranlasste den Verwaltungsrat der poenina Gruppe, der Generalversammlung die Ausschüttung an die Aktionäre von CHF 6.8 Mio. (CHF 1.70 pro Aktie) zu beantragen. Die Aktionäre stimmten der Ausschüttung aus den Kapitalreserven zu und genehmigten sämtliche Anträge des Verwaltungsrats mit deutlicher Mehrheit.

Der amtierende Verwaltungsrat der poenina holding ag und die Revisionsstelle BDO AG wurden erneut für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr wiedergewählt. Ebenso die Mitglieder des Vergütungsausschusses und der unabhängige Stimmrechtsvertreter KBT Treuhand AG Zürich.

Präsenz

Es waren 74 stimmberechtigte Aktionäre mit 593'391 Aktienstimmen (17.21%) anwesend. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 2'854'256 Aktienstimmen (82.79%). Das Total der stimmberechtigten Aktien belief sich somit auf 3'447'647, im Gesamtnennwert von CHF 344'764.70, entsprechend 86.38% des Aktienkapitals.

Protokoll

Das Beschlussprotokoll kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: www.poenina.ch/gv (http://www.poenina.ch/gv)

Über die poenina holding ag

Poenina ist eine führende Anbieterin von Leistungen in den Bereichen Gebäudetechnik und Gebäudehülle und mit 15 Gesellschaften an 26 Standorten in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein präsent. Der Hauptsitz der poenina holding ag befindet sich im Glattpark (Opfikon). Per 31. Dezember 2018 hat die poenina Gruppe einen Betriebsertrag von CHF 158.5 Mio. und einen EBITDA von CHF 10.9 Mio. erwirtschaftet und 984 Mitarbeitende beschäftigt. Die poenina holding ag ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker PNHO, Valorennummer 12 252 764, ISIN CH0122527648).

Medienkontakt

Leiterin Marketing und Kommunikation

poenina management ag

Tel. 058 733 90 30

marlene.caduff@poenina.ch

