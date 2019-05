DAX dreht um den Vortagesschluss, adidas setzt Rekordjagd fort

Nach den deutlichen Ausschlägen in den vergangenen Tagen, setzten sich die deutlichen Kursbewegungen im DAX am heutigen Mittwoch fort. Positive Stimmung wollte jedoch am Ende nicht aufkommen.

Das war heute los. Auch weiterhin beschäftigen sich Anleger mit den Auswirkungen des Handelsstreits zwischen China und den USA. Aus diesem Grund konnte der DAX seine mittäglichen Kursgewinne nicht besonders lange verteidigen. Zumal nun auch noch das Thema Brexit wieder auf die Tagesordnung zurückkehrt und in Zusammenhang mit der morgen beginnenden Europawahl 2019 weitere Fragen aufwirft. Nach zwischenzeitlichen Abschlägen am Nachmittag pendelte der DAX den Rest des Tages um den Vortagesschluss.

Das waren die Tops & Flops. In der ersten deutschen Börsenliga überzeugte einmal mehr vor allem Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060). Die Aktie des Zahlungsabwicklers aus Aschheim bei München setzte sich mit einem zwischenzeitlichen Kursplus von etwas mehr als 5 Prozent an die DAX-Spitze und setzte ihre Erholungsrallye der vergangenen Tage und Wochen fort. Dank einiger positiver Analystenkommentare und des Sprungs über die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie konnte in dieser Woche selbst ein neuerlicher Angriff vonseiten der "Financial Times" die Stimmung rund um Wirecard nicht eintrüben. Gut lief es auch für adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0). Die Aktie des größten Sportartikelherstellers in Europa kletterte zeitweise um knapp 3 Prozent in die Höhe und setzte damit ihre Rekordjagd fort.

