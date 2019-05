Investition in Abdichtungen und Gebäudehüllen ist die zweite von OpenGate im Mai 2019 abgeschlossene Unternehmensausgliederung

OpenGate Capital, eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen SMAC, einen weltweit tätigen Hersteller von Lösungen für Abdichtungen und Gebäudehüllen, von der Colas Group (EPA: RE) übernommen hat. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht veröffentlicht.

SMAC unterhält zwei Abteilungen: Travaux und Industrie. SMAC Travaux ist auf Abdichtungslösungen spezialisiert, die typischerweise bei Flachdachstrukturen und Fassaden genutzt werden. SMAC Industrie stellt Bitumenschweißbahnen, Oberlichter und Harze her. Als einer der größten Akteure in diesem Segment betreibt SMAC ein eigenes Service- und Wartungsgeschäft unter dem Namen SMAC Assistance Service sowie Essemes Services mit dem Schwerpunkt Brandschutzinstandhaltung. SMAC hat seinen Sitz in Issy-les-Moulineaux, ist in Frankreich, Marokko und Südamerika vertreten und wird von 3.400 Mitarbeitern unterstützt.

Andrew Nikou, der Gründer und CEO von OpenGate Capital, erklärte: "Der Bausektor bietet weiterhin viele Gelegenheiten in ganz Europa und Nordamerika, die sich gut für OpenGate eignen. Wir sind äußerst stolz, dass wir mit der Investition in SMAC weiterhin auf unserer Strategie innerhalb des unteren mittleren Marktsegments aufbauen können, und wir begrüßen das Unternehmen und seine zahlreichen Mitarbeiter als Teil des Portfolios unseres zweiten institutionellen Fonds."

OpenGate Capital konnte sich die SMAC-Gelegenheit über sein global aktives Generierungsteam sichern, das von Geschäftsführer Joshua Adams geleitet wird. Folgende Teammitglieder sind vom europäischen Büro der Firma in Paris aus für die Verhandlung und Leitung der Investition zuständig: Sebastien Kiekert Le Moult, Partner für Fusionen und Übernahmen, Fabien Marcantetti, Geschäftsleiter Fusionen und Übernahmen sowie Marc Veillas, Geschäftsleiter Operationen.

Die Übernahme von SMAC ist die zweite Unternehmensausgliederung in Europa, die im Rahmen von OpenGate Capitals zweitem institutionellen Fonds abgeschlossen wurde, nachdem bereits bekannt gegeben wurde, dass die Firma den Geschäftsbereich für Siliziumkarbid von Saint-Gobain, Fiven, übernommen hatte.

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital wurde im Jahr 2005 gegründet und ist eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, die anstrebt, Unternehmen des mittleren Marktsegments in ganz Nordamerika und Europa zu übernehmen und zu optimieren. Die Firma kann mit ihrer strategischen internationalen Präsenz und einem Fokus auf Unternehmensausgliederungen und komplexen Situationen dank ihrer Expertise die Veräußerungsziele eines Verkäufers umsetzen und gleichzeitig die mit dem Übergang zur Unabhängigkeit eines Unternehmens verbundenen Risiken mindern. OpenGate hat seinen Sitz in Los Angeles und Paris und beschäftigt ein erfahrenes internes Team aus Fachleuten, die den gesamten Lebenszyklus jeder Investition überblicken. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190522005668/de/

Contacts:

OpenGate Ansprechpartnerin Medien

Alanna Chaffin

E-Mail: achaffin@opengatecapital.com

Telefon: +1 310 432 7000

Mike Sitrick

Sitrick Company

E-Mail: Mike_Sitrick@sitrick.com

Telefon: +1 310 788 2850

OpenGate Geschäftsentwicklung

Joshua Adams

E-Mail: jadams@opengatecapital.com

Telefon: +1 310 432 7000