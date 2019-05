Köln (ots) - Asli Sevindim moderiert am kommenden Samstag zum letzten Mal die "Aktuelle Stunde" im WDR Fernsehen. Sie verlässt den WDR und will sich in Zukunft der Integrationsarbeit im Land widmen. Asli Sevindim hat mehr als 20 Jahre als freie Hörfunk- und Fernsehjournalistin für den WDR gearbeitet. Gabi Ludwig, Chefredakteurin Landesprogramme Fernsehen: "Asli Sevindim steht für engagierte, einfühlsame Moderationen und hartnäckig geführte Interviews. Die Vollblut-Journalistin mit deutsch-türkischen Wurzeln hat den Fernsehzuschauern auch in Reportagen unter anderem persönliche Einblicke in die Einwanderungsgesellschaft in Nordrhein-Westfalen und ihre Heimat Duisburg-Marxloh nahegebracht. Sie war eine große Bereicherung für das Team der Aktuellen Stunde. Wie schade, dass sie uns verlässt. Wir wünschen ihr viel Erfolg bei ihrer neuen Tätigkeit." Asli Sevindim begann ihre journalistische Tätigkeit 1998 beim WDR als Autorin und Reporterin für das damalige Funkhaus Europa. Später moderierte sie verschiedene Sendungen wie "Cosmo" bei Funkhaus Europa, "Cosmo TV" im WDR Fernsehen und das "WDR5 Morgenecho". Vielen Menschen in NRW ist Asli Sevindim aber vor allem durch ihre Arbeit für die "Aktuelle Stunde" im WDR Fernsehen bekannt, die sie seit 2006 meistens gemeinsam mit Martin von Mauschwitz moderierte.



