Amsterdam, 21. Mai 2019 - ad pepper media International N.V. gibt bekannt, dass die heute stattgefundene Hauptversammlung (HV) der Gesellschaft allen Tagesordnungspunkten zugestimmt hat. Darunter befinden sich die folgenden wesentlichen Beschlüsse: Wiederwahl von Herrn Thomas Bauer als Mitglied des Supervisory Board Die HV hat Herrn Thomas Bauer als Mitglied des Supervisory Board mit Wirkung zum 21. Mai 2019 für einen Zeitraum bis zur im Jahre 2023 stattfindenden HV der Gesellschaft wiedergewählt. Kapitalherabsetzung mittels Einziehung eigener Aktien Die HV hat einer Kapitalherabsetzung der Gesellschaft mittels Einziehung (intrekking) von 1.500.000 eigener Aktien zugestimmt. Nach der Kapitalherabsetzung wird das Grundkapital der Gesellschaft EUR 1.075.000 betragen, eingeteilt in 21.500.000 Stückaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 0,05. Ermächtigung des Management Boards zum Rückkauf eigener Aktien der Gesellschaft für einen Zeitraum von 18 Monaten Die HV hat das Management Board für einen Zeitraum von 18 Monaten ab dem Datum der diesjährigen HV ermächtigt, Aktien im Umfang von insgesamt bis zu 50 Prozent des bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zurückzukaufen. Die Abstimmungsergebnisse pro Tagesordnungspunkt der HV der ad pepper media International N.V. können ab dem 21. Mai 2019 unter folgendem Link eingesehen werden: https://adpeppergroup.com/finanzkalender-events/annual-general-meeting-2019. Über ad pepper media International N.V. Die ad pepper media International N.V. ist eine führende, international agierende Unternehmensgruppe für innovative Online-Marketing Lösungen. Die Gruppe vereint drei Geschäftsbereiche mit unterschiedlichen Spezialisierungen im Bereich Performance Advertising: Webgains (Affiliate Marketing), ad pepper media (Lead Generation/Audience Targeting) und ad agents (Full Service Agentur). Über 200 Mitarbeiter sind an weltweit 8 Standorten für die Gruppe tätig. Die Holdinggesellschaft wurde 1999 gegründet und vollzog ein Jahr später ihren Börsengang im Qualitätssegment "Prime Standard" der Frankfurter Börse.