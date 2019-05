edding Aktiengesellschaft: Schließung des Produktionsstandorts der edding Argentina S.A. DGAP-Ad-hoc: edding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung edding Aktiengesellschaft: Schließung des Produktionsstandorts der edding Argentina S.A. 22.05.2019 / 19:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung Schließung des Produktionsstandorts der edding Argentina S.A. Unsere argentinische Tochtergesellschaft wird ihren einzigen Produktionsstandort in San Juan zum 30. Juni 2019 schließen und danach Produkte der Marke edding überwiegend vom deutschen Produktionsstandort in Bautzen sowie zu einem geringeren Umfang von der edding Colombia S.A.S., Kolumbien, beziehen. Die Schließung ist Teil einer strategischen Reorganisation, die zu einer Stärkung der Vertriebsbereiche für das interaktive Legamaster-Sortiment, für das Kreativ- und Industriesortiment bei edding sowie für Compact Printing führen soll. Von der Schließung sind derzeit 17 Mitarbeiter betroffen. Die Einmalaufwendungen dieser Restrukturierung belaufen sich auf rd. 1,0 Mio. USD (rd. 0,9 Mio. EUR). Die jährlichen Einsparungen wurden mit rd. 0,6 Mio. USD (rd. 0,5 Mio. EUR) ermittelt. Grund für die Schließung ist die anhaltend niedrige Auftragslage in der Fertigung welche der schwierigen wirtschaftlichen Situation in Argentinien geschuldet ist. In der Vergangenheit hatten deutliche Abwertungen des Peso zwar immer wieder zu einer kurzfristigen Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Produktion geführt, welche meist kurze Zeit später durch teilweise vorgeschriebene Lohnerhöhungen wieder überkompensiert wurden. Daher sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass eine Fertigung vor Ort auf absehbare Zeit nicht mehr wettbewerbsfähig betrieben werden kann. Über die edding AG: Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und im Jahr 2018 wurde ein Konzernumsatz in Höhe von 141,0 Mio. EUR mit durchschnittlich 638 Mitarbeitern erwirtschaftet. Die edding-Gruppe steht für zwei Marken mit unterschiedlichen Lösungskompetenzen: Unter der Marke edding werden Produkte entwickelt und vertrieben, die Farbe lang anhaltend auf Oberflächen bringen, vom Permanentmarker bis hin zu Spraydosen, Compact Printern und digitalen Codes. Unter der Marke Legamaster werden klassische und elektronische Produkte der visuellen Kommunikation vermarktet. Ahrensburg, 22. Mai 2019 edding Aktiengesellschaft Der Vorstand ____________________________ Kontakt: edding AG, Sönke Gooß (Finanzvorstand) Bookkoppel 7, 22926 Ahrensburg Tel. 04102/808-200, Fax 04102/808-204 E-Mail: investor@edding.de 22.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: edding Aktiengesellschaft Bookkoppel 7 22926 Ahrensburg Deutschland Telefon: +49 (0)4102 8080 Fax: +49 (0)4102 808 204 E-Mail: info@edding.de Internet: www.edding.de ISIN: DE0005647937, DE0005647903 WKN: 564793, 564790 Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Frankfurt EQS News ID: 813273 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 813273 22.05.2019 CET/CEST ISIN DE0005647937 DE0005647903 AXC0319 2019-05-22/19:53