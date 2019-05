Der Vorstand von Staminier Limited ("Staminier" oder das "Unternehmen") freut sich, nach seiner jüngsten Veröffentlichung (verfügbar unter https://staminier.com/wp-content/uploads/2019/04/Berkshire-Hathaway-Announcement.pdf) zu bestätigen, dass das Unternehmen jetzt den Erwerb weiterer 1.815 Berkshire Hathaway-Stammaktien Klasse B im Austausch gegen die Emission von Teil-/Wandelschuldverschreibungen ("Wandelanleihen") von Staminier im Wert von 295.466 brit. Pfund zu 2,5% und mit einer Laufzeit von 10 Jahren an den Käufer abgeschlossen hat.

Die Wandelanleihen können in neue Staminier-Stammaktien zu je 0,05 brit. Pfund ("Staminier-Aktien") zu einem Wandelpreis von 0,18 brit. Pfund pro Staminier-Aktie umgewandelt werden, wenn der Wandel innerhalb des ersten Jahres nach der Emission stattfindet. Danach steigt der Wandelpreis um 0,01 brit. Pfund pro Jahr, sodass ein Wandel der Aktien im Wert von 295.466 brit. Pfund bis zum 30. April 2020 zur Emission von 1.641.478 neuen Staminier-Aktien führen würde. Werden die Wandelaktien allerdings am 30. April 2029 umgewandelt, würde der Wandelpreis 0,27 brit. Pfund pro Staminier-Aktie betragen, was eine Emission von 1.094.319 neuen Staminier-Aktien bewirken würde. Der zuletzt unmittelbar vor dieser Bekanntgabe gehandelte Preis der Staminier-Aktien betrug 0,10 brit. Pfund pro Aktie.

Tim Stanton kommentierte die Transaktion wie folgt: "Wir freuen uns über den Erwerb weiterer Berkshire Hathaway-Aktien. Wir hegen große Bewunderung für die hervorragenden Investitionskompetenzen von Warren Buffett und Charlie Munger, und wir engagieren uns stark dafür, unseren Aktionären erheblichen Mehrwert zu bieten. Diese Transaktion erhöht unser liquides Kapital, sodass wir auf wertsteigernde Akquisitionen vorbereitet sind. Wir freuen uns darauf, unsere erste signifikante Akquisition zu gegebener Zeit abzuschließen."

Über Staminier: Staminier wurde als Aggregator gegründet, um Unternehmen und Vermögenswerte nach Ermessen des Unternehmens zu einem Abschlag gegenüber ihrem Substanzwert zu erwerben und dann von Skaleneffekten zu profitieren: Einerseits durch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen zwischen Konzernunternehmen, andererseits durch Erreichen einer Größe, die genügt, damit die Aktien des Unternehmens an den Kapitalmärkten mit ausreichender Liquidität gelistet werden. Auf diese Weise stellt das Unternehmen sicher, dass Staminier-Aktien als liquide Währung für weitere wertschöpfende Akquisitionen und zur Beschleunigung zukünftigen Wachstums genutzt werden können. Staminier strebt eine schnelle Optimierung des Werts für Aktionäre durch die Akquisition von Unternehmen und Vermögenswerten zu einem Abschlag gegenüber ihrem Substanzwert an. www.staminier.com

Um an der Staminier-Diskussion teilzunehmen, klicken Sie hier: https://discord.gg/rAxnWEH. Die vollständige Bekanntgabe finden Sie unter www.staminier.com/news/ und https://staminier.com/latest-share-price/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Tim Stanton

Telefon: 020 7268 4928

tim.stanton@staminier.com