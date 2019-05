Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Das technische Bild auf Stundenbasis hat sich im DAX am gestrigen Tag nicht verändert. So setzte der deutsche Leitindex seine Aufwärtsdrift nach den Abschlägen am Montag fort und lief den Bereich um 12.200 Punkte an. Aber eine Rückeroberung der 12.220/250er Region, jenem Bereich ausgehend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...