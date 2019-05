PEH Wertpapier AG: Nettoprovisionseinnahmen steigen in Q1 auf 7,1 Mio. Euro; + 4 % ggü. Vorjahresquartal DGAP-News: PEH Wertpapier AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung PEH Wertpapier AG: Nettoprovisionseinnahmen steigen in Q1 auf 7,1 Mio. Euro; + 4 % ggü. Vorjahresquartal 22.05.2019 / 22:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PEH Konzern mit gutem ersten Quartal 2019 - Nettoprovisionseinnahmen steigen in Q1 auf 7,1 Mio. Euro; + 4 % ggü. Vorjahresquartal - EBITDA im ersten Quartal mit 1,2 Mio. Euro auf Vorjahresniveau - Mittelfristige Prognose mit EBITDA von mindestens 8,5 Mio. Euro bestätigt - Strategische Investitionen sollen mittelfristig deutlich steigende Erträge für Segment Verwaltung/Services und Segment Vertrieb erzielen Nach einem sehr erfolgreichen Jahr 2018 ist die PEH-Gruppe auch sehr gut in das Jahr 2019 gestartet. Die nachfolgenden Kennziffern des PEH Konzerns aus dem Vorjahresquartal (Q1 2018) sind zur besseren Vergleichbarkeit um den einmaligen Konsolidierungseffekt, der aus dem Börsengang der capsensixx AG resultiert (Erhöhung Drittanteile), bereinigt. Die Nettoprovisionseinnahmen konnten mit 7,1 Mio. Euro im 1. Quartal 2019 um 4 % gegenüber dem Vorjahresquartal (6,9 Mio. Euro) erhöht werden. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA (nach Drittanteilen), der PEH-Gruppe lag im Vergleich zum bereinigten Vorjahresquartal (1,2 Mio. Euro) mit 1,2 Mio. Euro auf Vorjahresniveau, obwohl planmäßig im ersten Quartal 2019 die Investitionen für den weiteren Ausbau der Geschäftsaktivitäten deutlich gesteigert wurden. Diese betrafen vor allem die Segmente Asset Management und Vertrieb. Die entsprechenden Aufwendungen haben sich in der Periode planmäßig auf das Ergebnis belastend ausgewirkt. Aufwendungen für künftiges Wachstum planmäßig erhöht Gleichzeitig setzt die capsensixx AG - Segment Verwaltung/Services - mit ihrer Tochter coraixx die Wachstumsstrategie im Bereich Digitization & IT-Services wie geplant fort. Die hohen Investitionen in diesem Segment wirken sich zwar derzeit noch negativ auf das Ergebnis des Konzerns aus, jedoch sind die Wachstumsperspektiven und die zu erwartende Wachstumsdynamik in diesem Bereich unverändert hoch. Die Personalkosten wurden in der PEH-Gruppe, verglichen mit 2,4 Mio. Euro im Vorjahresquartal, um 14,4 % auf 2,7 Mio. Euro erhöht, die anderen Verwaltungskosten stiegen wie geplant um 11,4 % auf 2,4 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 2,2 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern (nach Drittanteilen), EBT, war um 37,3 % auf 0,6 Mio. Euro entsprechend planmäßig rückläufig (bereinigtes Vorjahresquartal: 1,0 Mio. Euro). Das Ergebnis nach Steuern (nach Drittanteilen) wird mit 0,5 Mio. Euro (-0,2 Mio. Euro ggü. bereinigtem Vorjahresquartal) ausgewiesen. Das erste Quartal 2019 war von hoher Volatilität der Kapitalmärkte geprägt, deren Ursprung vor allem in den Spannungen der globalen Handelsbeziehungen und geopolitischen Unsicherheiten lagen. Zudem blieb der Einfluss der internationalen Notenbanken auf die Finanzmärkte nach wie vor hoch. Zusätzliche Belastungsfaktoren waren im Berichtszeitraum die Umsetzungsmaßnahmen für die weiter zunehmenden regulatorischen Anforderungen. Trotz des anspruchsvollen Marktumfelds konnte die PEH-Gruppe in den ersten 3 Monaten des Geschäftsjahres 2019 die Assets under Management and Administration (AUMA) von 10,1 Mrd. Euro um 400 Mio. Euro auf 10,5 Mrd. Euro steigern. Gute Performanceergebnisse als Fundament für zukünftige Ertragssteigerungen Eine sehr gute relative und nominale Performance hat im Segment Asset Management der PEH Empire Fonds erzielt. Der Fonds gehört zu den erfolgreichsten Fonds seiner Klasse in der 1- und 3-Jahreswertung. Damit ist die Grundvoraussetzung geschaffen, dass das verwaltete Volumen in diesem Bereich weiter deutlich gesteigert werden kann. Es ist geplant die Assets under Management in dieser Strategie mittelfristig auf 300-500 Mio. Euro zu steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden seit Beginn des Geschäftsjahres 2019 die Investitionen in Vermarktungs- und Marketingmaßnahmen deutlich erhöht und gezielte Kooperationen im B2B-Bereich eingegangen. Insgesamt erwartet das Management durch die sukzessive Erhöhung der operativen Investitionen eine deutliche Steigerung der gesamten Mittelzuflüsse bei gleichzeitig zunehmender Prozesseffizienz mit entsprechenden Skaleneffekten. Durch die erhöhten Vermarktungsmaßnahmen konnten bereits nach Ablauf des ersten Quartals weitere Mittelzuflüsse in dieser Strategie erzielt werden. Mit dem Produktangebot der coraixx hat die capsensixx AG das Dienstleistungsangebot für Financial Administration as a Service in dem Segment Verwaltung/Services erfolgreich um den stark wachsenden Bereich Digitalisierung und IT-Services ergänzt. Dadurch wird die bereits gute Wertschöpfungskette der capsensixx AG dynamisch erweitert, um neue Kundengruppen mit einem hohen Ergebnispotenzial zu erschließen. Dieser Markt verspricht ein starkes Wachstum, weshalb davon ausgegangen wird, dass die Investitionen in die coraixx mittelfristig deutlich steigende Erträge für das Segmentergebnis liefern werden. Für das Segment Vertrieb sind vor allem die Investitionen in Digitalisierungs- und Vertriebsmaßnahmen zu nennen, die vor dem Hintergrund der zu erwartenden hohen Wachstumsraten für das Anlagevolumen in diesem Geschäftsfeld getätigt werden. Marktprognosen gehen davon aus, dass im Segment Robo-Advisors bis 2023 Wachstumsraten bis 40 % (CAGR 2019-2023) erreicht werden könnten. Mit den Investitionen in diesem Bereich werden die Voraussetzungen geschaffen, an diesen positiven Wachstumsraten mittelfristig zu partizipieren. Die dafür notwendige Erhöhung der Investitionen in Vertriebsmaßnahmen ("online und offline") erfolgen vollständig aus dem cash flow. Mittelfristig deutliche Steigerung der Finanzkennzahlen geplant Durch die Steigerung der Investitionen und den erweiterten zusätzlichen Umsetzungsstrategien, blickt das Management zuversichtlich auf die weitere Entwicklung der PEH. Für 2019 plant die Gesellschaft bei unverändertem Marktumfeld weitere Umsatz- und Ergebnissteigerungen, die auch in den kommenden Jahren anhalten sollten. Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein EBITDA von mindestens 8,5 Mio. Euro angestrebt. PEH Wertpapier AG Bettinastrasse 57-59 60325 Frankfurt fon +49 - 69 - 24747990 fax +49 - 69 - 247479910 E-Mail: info@peh.de Internet: www.peh.de Wichtiger Hinweis: Diese Corporate News enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Sie umfassen auch Aussagen über unsere Annahmen und Erwartungen. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung der PEH derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse anzupassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und andernorts, die Umsetzung unserer strategischen Initiativen, die Verlässlichkeit unserer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum Risikomanagement sowie andere Risiken. Diese Corporate News dient ausschließlich zur Information.

22.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.