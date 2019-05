Unabhängige Analysefirma hebt EHS-Fähigkeiten, Inhalte und die weltweite Präsenz von UL hervor



Northbrook, Illinois (ots/PRNewswire) - UL wurde im jüngsten Green Quadrant Bericht der unabhängigen Analysefirma Verdantix erneut als Marktführer genannt. Im Ranking wird UL als eine der weltweit elitärsten Organisationen für EHS- und Nachhaltigkeitssoftware bezeichnet, da die UL-Lösungen sich dadurch auszeichnen, dass EHS-Anforderungen und Workflows in Kombination mit der erforderlichen Berichterstattung gemeinsam gemanagt werden können; zudem überzeugt UL mit weltweiter Präsenz und tiefgreifender Fachkompetenz. Der Green Quadrant Report unterliegt einem rigorosen, unabhängigen Auswertungsprozess und kann unter http://info.insights.ul.com/verdantix-report-2019.html eingesehen werden.



UL wurde insbesondere für seine Fähigkeiten im Nachhaltigkeitsmanagement gelobt; THG-Berichterstattung und EHS-Training, Tracking/Nachverfolgung und Content Management. UL führte unter den anderen 22 ausgewerteten Unternehmen die Kategorie "THG-Emissionsmanagement" an. Auch in der Kategorie Nachhaltigkeitsmanagement hat UL für seine "umfassende Nachhaltigkeitsfunktionalität - inklusive Programmmanagement" am besten abgeschnitten.



Verdantix hob weiters die angebotenen Dienste von UL hervor, die nicht in die Analyse einbezogen wurden, einschließlich seiner Umwelt- und Nachhaltigkeitsberatung für Initiativen im Bereich der Kreislaufwirtschaft und Bemühungen, wissenschaftlich fundierte THG-Ziele festzulegen. Darüber hinaus wurde betont, dass das umfangreiche EHS-Schulungsmanagement von UL "eine der umfassendsten EHS-Schulungsinhaltsbibliotheken" mit 800 Titeln in 11 Sprachen enthält, sowie die Fähigkeit von UL, maßgeschneiderte Kursmaterialien für Kunden zu erstellen.



"Wir freuen uns sehr, dass Verdantix UL mit seinen Angeboten erneut zum Marktführer gekürt hat. Wir setzen uns dafür ein, unsere Kunden mit einer breiten Palette von Fähigkeiten und fundiertem Fachwissen zu unterstützen, um Risiken zu reduzieren, Compliance sicherzustellen und Nachhaltigkeit zu verbessern", sagte Gitte Schjotz, Präsidentin des Geschäftsbereichs Handel und Industrie von UL. "UL hat gezeigt, dass eine breite Palette von Interessengruppen bedient werden kann, indem stets ein klarer und kundenorientierter Fokus auf EHS-Anforderungen und Nachhaltigkeit beibehalten wird."



Verdantix hat einige der einzigartigen Vorteile von UL hervorgehoben. Die Funktionsvielfalt von UL erstreckt sich auf die Bereiche Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und nachhaltiges Informationsmanagement. Die Führungsstärke der Organisation im Bereich Sicherheitsmanagement und Weiterbildung sowie die besten Nachhaltigkeitsmaßnahmen helfen Kunden dabei, EHS- und Nachhaltigkeitsprogramme gemeinsam zu managen.



"Der diesjährige Green Quadrant Bericht würdigt die Stärke von UL in den Bereichen Nachhaltigkeit und Management von Treibhausgasemissionen, die zunehmend zu einem Schwerpunkt für jene Unternehmen werden, die ihre Nachhaltigkeits- und CO2-Ergebnisse melden müssen", sagte Alberto Uggetti, Vice President und Geschäftsführer des UL-Geschäftsbereichs Umwelt und Nachhaltigkeit. "Wie aus dem Bericht hervorgeht, ist die Nachhaltigkeitssoftware von UL eine umfassende, weltweit skalierbare Lösung und die erste Wahl für Unternehmen.



UL ist seit 125 Jahren die weltweit führende Organisation in der Sicherheitswissenschaft. Durch diese Tradition und mit Mitarbeitern, die in 38 Ländern aktiv sind, wird die Organisation zu einer selbstverständlichen Wahl für große internationale Unternehmen, die Software mit globaler Präsenz suchen.



Den vollständigen Green Quadrant Report finden Sie unter http://info.insights.ul.com/verdantix-report-2019.html.



Informationen zu UL



UL fördert durch den Einsatz von Wissenschaft sichere Lebens- und Arbeitsbedingungen für Menschen rund um die Welt und nimmt risiko-, sicherheits- und nachhaltigkeitsbezogene Herausforderungen in Angriff. Mit der UL-Kennzeichnung kann darauf vertraut werden, dass innovative neue Produkte und Technologien sicher auf den Markt kommen. Alle UL-Mitarbeiter teilen dieselbe Leidenschaft - nämlich, die Welt sicherer zu machen. Wir testen, untersuchen, prüfen, zertifizieren, validieren, verifizieren, beraten und schulen, und wir unterstützen diese Bemühungen mit Softwarelösungen für Sicherheit und Nachhaltigkeit. Weitere Informationen erhalten Sie auf UL.com.



OTS: UL newsroom: http://www.presseportal.de/nr/102152 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_102152.rss2



Pressekontakt: Johnathon Briggs UL, Unternehmenskommunikation T: (847) 664-8268 E: johnathon.briggs@ul.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpg