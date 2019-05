Mit der Lösung sollen bei Reiseunterbrechungen beschleunigte Zahlungen ermöglicht und der Verwaltungsaufwand optimiert werden

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes global tätiges Unternehmen im Bereich Informationstechnologie, Consulting und Geschäftsprozessservices, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine blockchainbasierte Zahlungslösung für Travacoin, ein auf eine gleichnamige Lösung für digitale Zahlungen spezialisiertes Unternehmen, entwickelt hat. Travacoin ist ein digitales Zahlungssystem, über das Airlines Fahrgäste bei Unterbrechungen zeitnah entschädigen und ihnen Geld erstatten können.

Die Fahrgäste werden über eine Verspätung oder einen Ausfall benachrichtigt und erhalten eine Rückzahlung in dieser digitalen Währung. Damit können dann erneut Flugtickets gekauft, Hotels gebucht und sonstige Services im Zusammenhang mit Flughafen oder Reise genutzt werden. Die Passagiere profitieren von einer deutlichen Verkürzung der Wartezeiten für eine Erstattung. Außerdem können die Fahrgäste Travacoins in Einzelhandelsgeschäften am Flughafen oder in der Nähe einsetzen und attraktive, von Partnern im Einzelhandel angebotene Rabatte nutzen.

Dank der Entschädigung der Passagiere mit Travacoins können die Fluglinien ihren Verwaltungsaufwand reduzieren und die Einsparungen darauf verwenden, den Fluggästen ein besseres Reiseerlebnis anzubieten. Eine kürzlich von FTI Consulting durchgeführte und von Travacoin in Auftrag gegebene Studie zur kommerziellen Realisierbarkeit der Nutzung digitaler Token für Rückzahlungen und Entschädigungen für Flugverspätungen zeigt: Dank Travacoins können die Airlines zwischen 20 % und 40 dessen einsparen, was sie den Fluggästen zur Zeit in bar zurückzahlen; ebenso wird aufgrund des erhöhten Komforts bei Reiseunterbrechungen wie etwa Flugverspätungen die Treue der Kunden zu den Airlines gestärkt.

Brian Whelan, Chief Executive Officer von Travacoin, sagte: "Travacoin ist eine einzigartige Lösung für ein verbreitetes Problem, das sich der Flugbranche heute stellt. Mit jeder Verspätung ob aufgrund eines Personalstreiks oder eines technischen Problems geht eine erhöhte Zahl von Forderungen der Fluggäste einher. Die Fluglinien reagieren defensiv und verlieren infolgedessen bei der Kundenbindung; sie verlieren dabei außerdem Millionen in harter Währung. Mit dieser Lösung können Airlines kosteneffektiv und auf positive Weise mit ihren Passagieren in Verbindung bleiben und Widrigkeiten in Chancen umwandeln. Im Rahmen unserer Expansion haben wir vor, die Lösung auch auf andere Funktionen für Zahlungen und Verrechnungen auszudehnen. Travacoin wird damit zu einer einzigartigen Zahlungslösung für die gesamte Reisebranche. Wipros umfassendes Domain-Know-how der Verfahren der Branche und die Blockchainexpertise und Fähigkeit des Unternehmens, schnell Innovationen mit auf den Weg zu bringen und die Lösung zu vergrößern, waren entscheidend für unseren Erfolg."

Krishnakumar N Menon, Vice President Servicetransformation und Leiter Blockchain Theme bei Wipro Limited, sagte: "Wir fördern die Blockchain-Innovation durch aktiven Dialog mit Firmen, die sich auf die Lösung realer Businessprobleme konzentrieren. Es war spannend, gemeinsam mit Travacoin eine innovative, branchenführende Reisewährung für die Flugbranche zu entwickeln. Mit Hilfe der auf Blockchain basierenden Lösung werden Fluglinien durch die Reduzierung des Verwaltungsaufwands Kosten optimieren und schnellere Zahlungen und Verrechnungen ermöglichen können."

Wipro ist ein anerkannter Marktführer im Bereich der Implementierung der Blockchain-Technologie für seine Kunden und bietet strategische Beratungs- und Consulting-Dienstleistungen in Kombination mit einem umfangreichen Portfolio von Branchenlösungen. Wipro setzt sich für die Schaffung starker Blockchain-Communitys ein und entwickelt gleichzeitig Talente für den Aufbau umfangreicher Technologieexpertise über mehrere führende Blockchain-Plattformen wie Hyperledger Fabric, Ethereum, Quorum, Corda, Mutichain, Hyperledger Indy und Hyperledger Sawtooth. Das Unternehmen ist zudem Teil einer Reihe von Konsortien und Allianzen für Distributed-Ledger-Technologie, darunter das Hyperledger-Project, die Ethereum Enterprise Alliance, die Energy Web Foundation und die Blockchain in Transport Alliance. Um mehr zu erfahren, klicken Sie bitte hier.

