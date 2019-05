NuStar Energy (WKN:A0MNTA) hat derzeit zu kämpfen, und da steht das Unternehmen im Sektor der Midstream MLPs nicht alleine da - der Abschwung des Ölmarktes hat viele erwischt. Das Unternehmen hatte zu hohe Schulden und dazu eine sehr hohe Ausschüttungsquote, was neue Expansionsprojekte erschwert hat. Deswegen war man erst einmal gezwungen, die Zahlen wieder in Ordnung zu bringen. So fand dann auch die Fusion mit der Muttergesellschaft statt, zudem die Kürzung der hohen Auszahlung sowie der Verkauf ...

