Der Bitcoin-Kurs ist in den vergangenen Wochen nach einer langen Phase der Stagnation rasant angestiegen. Während Anleger von einer neuen Rally träumen, warnt JPMorgan, dass der derzeitige Kurssprung sehr an den von Ende 2017 erinnere - der mit einem massiven Crash endete.Neueste Bitcoin-EntwicklungNachdem der Bitcoin in den letzten Wochen eine beeindruckende Erholung an den Tag legte, steigen die Hoffnungen von Anlegern, eine Rally, wie sie Ende 2017 stattfand könne sich wiederholen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...