"Volksstimme" zu Grünes Band/einstige Grenze:

"Die einstige innerdeutsche Grenze zum Naturmonument zu erheben, ist ein edles Vorhaben. Aber: Neuer Unfrieden darf in den betroffenen Gemeinden nicht aufziehen. Niemand darf sich genötigt fühlen, sein Grundstück zu verkaufen oder einzutauschen, weil es nichts mehr wert ist. In den 40 Stacheldraht-Jahren blieb viel Natur unberührt. Sie heute zu schützen, ist gut. Aber in Sachsen-Anhalt gibt es auch gut 1000 Hektar Grenzfläche, die heute wieder landwirtschaftlich oder touristisch genutzt werden. In den 30 Jahren nach dem Mauerfall ist die Zeit schließlich nicht stehen geblieben. Es gibt dort Äcker, Weiden, Wege. Die Menschen, die dort leben, genießen diese Normalität; sie sind froh, dass die einstige Todeszone nicht mehr überall sichtbar ist. Daher ist es richtig, ein ausgewogenes und juristisch wasserdichtes Gesetz zu zimmern. Wenn Zeit verloren ging, dann geht das vor allem aufs Konto der Regierung. Die Ministerien haben viel zu lange gebraucht, ehe sie ein erstes Papier vorlegten."/yyzz/DP/he

AXC0004 2019-05-23/05:35