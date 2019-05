=== *** 08:00 DE/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,4% gg Vq 1. Veröff.: +0,4% gg Vq zuvor: 0,0% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +0,7% gg Vj 1. Veröff.: +0,7% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vj *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen April *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: 101 zuvor: 101 09:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede bei der Nationale Maritime Konferenz, Friedrichshafen *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,8 zuvor: 50,5 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,0 zuvor: 50,0 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 zuvor: 55,7 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 44,7 zuvor: 44,4 *** 09:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q, München 09:30 LU/Gericht der Europäischen Union (EuG), Urteil zur Klage gegen die EZB auf Schadenersatz von 3,8 Mio Euro wegen unterlassener Information der Gläubiger zur Umstrukturierung griechischer Staatsschulden, Luxemburg *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: 99,1 zuvor: 99,2 Lagebeurteilung PROGNOSE: 103,5 zuvor: 103,3 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 95,0 zuvor: 95,2 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 zuvor: 52,8 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,1 zuvor: 47,9 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,7 zuvor: 51,5 *** 10:00 DE/Deutsche Bank AG, HV, Frankfurt 10:00 DE/Audi AG, HV, Neckarsulm 10:00 DE/Lanxess AG, HV, Köln 10:00 DE/Wacker Chemie AG, HV, München 10:00 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, HV, Wetzlar 10:00 DE/Westwing Group AG, HV, München 10:00 DE/WDR, Eröffnung Europaforum, Berlin 10:00 DE/Weltverkehrsforum der OECD, Fortsetzung Jahrestreffen (bis 24.5.), Teilnahme u.a. von Bundesverkehrsminister Scheuer und US-Verkehrsministerin Chao sowie dem chinesischen Amtskollegen Xiaopeng Li (PK 14:00), Leipzig 10:30 DE/Singulus Technologies AG, HV, Frankfurt 10:40 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei der Association for Financial Markets in Europe (AFME), Frankfurt 11:00 DE/Salzgitter AG, HV, Braunschweig 11:00 DE/United Internet AG, HV, Frankfurt 11:00 DE/Amadeus Fire AG, HV, Frankfurt 12:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Teilnahme am Panel zur Grundsteuerreform beim Zentralverbandstag der Deutschen Haus und Grund, Berlin *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 10. April *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 212.000 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,2 zuvor: 53,0 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,6 *** 16:00 US/Neubauverkäufe April PROGNOSE: -2,7% gg Vm zuvor: +4,5% gg Vm 17:30 DE/Center for Financial Studies (CFS), Vortrag von Eichengreen (University of California) zum Thema: "Surprises from the First 20 Years of the Euro", Frankfurt 19:00 US/Fed, Reden der Fed-Präsidenten Bostic (Atlanta), Kaplan (Dallas), Daly (San Francisco), Barkin (Richmond) - alle 2019 nicht stimmberechtigt im FOMC - bei einer Konferenz zu "Technology-Enabled Disruption", Dallas *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 2Q, Palo Alto 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q, Palo Alto - DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz - EU/Wahl zum Europäischen Parlament (bis 26.5.) - US/Luftfahrtbehörde FAA, internationales Treffen zu den Problemen bei den Boeing 737 MAX-Maschinen, Fort Worth ===

