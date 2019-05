Der DAX hat in der ersten Hälfte des Jahres gut performt: Nach dem Absturz Ende 2018 schaffte es der deutsche Leitindex wieder auf die Beine und legte zwischenzeitlich um 20 Prozent zu. Doch nun drohen einige Unsicherheiten am Aktienmarkt. Wie also geht es weiter?Seit Monaten belastet der Handelskonflikt zwischen China und den USA die Weltwirtschaft. Eine weitere Eskalation ist nicht ausgeschlossen. Darüber hinaus sorgen Risiken rund um den Brexit, steigende Ölpreise und die schwächelnde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...