IRW-PRESS: Medigene AG: Medigene AG berichtet über Hauptversammlung 2019

Medigene AG: Medigene AG berichtet über Hauptversammlung 2019

Martinsreid/Munich - Die Medigene AG (FWB: MDG1, Prime Standard), ein Immunonkologie-Unternehmen mit klinischen Projekten fokussiert auf die Entwicklung T-Zell-gerichteter Krebstherapien, berichtet über die Hauptversammlung des Unternehmens, die heute in München stattgefunden hat.

Der Vorstand des Unternehmens informierte die Aktionäre der Gesellschaft über Verlauf und Ergebnisse des Geschäftsjahres 2018 sowie über wichtige Ereignisse in den ersten Monaten 2019, wie z. B. den Beginn der Patientenbehandlung in der klinischen Phase I/II-Studie mit Medigenes TCR-T-Therapie MDG1011, Fortschritte in der TCR-Partnerschaft mit bluebird bio, den Abschluss einer weiteren Zelltherapie-Partnerschaft mit Roivant/Cytovant sowie positive Zwischenergebnisse der laufenden Phase I/II-Studie mit Medigenes DC-Vakzine.

Neu berichtete Medigene am heutigen Tag über die Auswahl des HA-1-spezifischen TCRs als nächsten Medigene-eigenen klinischen TCR-T-Kandidaten MDG1021, für den Medigene den Start einer klinischen Phase I/II-Studie im Jahr 2020 in Zusammenarbeit mit dem Leiden University Medical Center (LUMC) plant.

Zudem gab Medigene heute die behördliche Genehmigung einer weiteren Änderung des Studienprotokolls seiner laufenden Phase I/II-Studie mit der TCR-T-Therapie MDG1011 bekannt, welche die Patientenrekrutierung zusammen mit neuen zusätzlichen Standorten für die klinische Studie voraussichtlich weiter beschleunigen wird. Durch diese Änderung erweitert sich der Kreis der potenziell für die Studie in Frage kommenden AML-Patienten, indem Patienten mit Rezidiven nach allogener hämatopoetischer Stammzelltransplantation jetzt an der Studie teilnehmen können. Darüber hinaus wird es möglich, früher eine Leukapherese an Patienten mit positiven HLA- und PRAME-Merkmalen durchzuführen, wenn sie zukünftige mögliche Studienkandidaten darstellen.

Die Präsentation der Hauptversammlung (in deutscher Sprache) und Medigenes aktualisierte Unternehmenspräsentation (in englischer Sprache) ist auf Medigenes Website unter https://www.medigene.de/investoren-medien/berichte-praesentationen zu finden.

Medigene gibt weiterhin bekannt, dass die Hauptversammlung der Medigene AG allen Beschlussvorlagen der Gesellschaft mit großer Mehrheit zugestimmt hat:

- Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat

- Wahl von Ernst & Young als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für 2019

- Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2019/I mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss

- Wahlen zum Aufsichtsrat: Dr. Horst Domdey, Antoinette Hiebeler-Hasner, Dr. Yita Lee, Dr. Keith Manchester, Dr. Frank Mathias, Ronald Scott, Dr. Gerd Zettlmeissl

Vorstand und Aufsichtsrat des Unternehmens bedanken sich bei den Aktionären der Medigene AG für ihr Vertrauen.

Medigene AG (FWB: MDG1, ISIN DE000A1X3W00, Prime Standard) ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hoch innovative Immuntherapien zur Behandlung verschiedener Formen und Stadien von Krebs. Medigene konzentriert sich auf personalisierte T-Zell-basierte Therapien mit dem Fokus auf T-Zell-Rezeptor-modifizierten T-Zellen (TCR-Ts) und hat entsprechende Projekte in der präklinischen und klinischen Entwicklung.

Weitere Informationen unter http://www.medigene.de

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Medigene ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medigene ist eine Marke der Medigene AG. Diese Marke kann für ausgewählte Länder Eigentum oder lizenziert sein.

Kontakt Medigene AG

Julia Hofmann, Dr. Robert Mayer

Tel.: +49 - 89 - 20 00 33 - 33 01

Email: investor@medigene.com

Falls Sie die Zusendung von Informationen über Medigene zukünftig nicht mehr wünschen, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung per E-Mail (investor@medigene.com), wir werden Sie dann von unserer Verteilerliste streichen.

(Ende)

Aussender: Medigene AG

Adresse: Lochhamer Straße 11, 82152 Planegg

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Medigene PR/IR

Tel.: +49 89 2000 33 3301

E-Mail: investor@medigene.com

Website: www.medigene.de

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46836

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46836&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE000A1 X3W00

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN DE000A1X3W00

AXC0039 2019-05-23/07:10