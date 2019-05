In der HV wird heftig und deftig polemisiert werden, aber im Ergebniswird das nichts bringen. Die Deutschen sind brav und entlasten Vorstand und Aufsichtsrat auch dann, wenn er das miserabelste Ergebnis seit Jahren vorlegt. Der AR-Chef Achleitner hat in seiner Amtszeit seit 2012 70 % Kursverlust der Deutschen Bank letztlich zu vertreten und wird dennoch auskömmlich entlastet werden. In den USA und selbst Frankreich wäre das unmöglich. Die Deutschen sind offenbar die Dulder. Irgendwann wird das Ende erreicht sein, aber wie, wird auch heute noch nicht zu erkennen sein.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info