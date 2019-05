Medienmitteilung

COLTENE Holding AG: Mutation in der Gruppenleitung

Altstätten, 23. Mai 2019 - Per Ende September 2019 wird Werner Mannschedel, langjähriger Leiter Forschung und Entwicklung, Quality Management und Regulatory Affairs, im Hinblick auf die bevorstehende Pensionierung aus der COLTENE-Gruppenleitung ausscheiden. Er wird dem Unternehmen für Spezialaufgaben noch weiterhin zur Verfügung stehen. Seine Funktionen werden innerhalb der COLTENE Gruppe künftig von den einzelnen Produktionsstandorten direkt wahrgenommen. Der Verwaltungsrat der COLTENE Holding AG dankt Werner Mannschedel für sein mehr als dreissigjähriges Engagement und seinen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens.

Werner Mannschedel trat 1988 als Head Quality Control und Analytik in die ROEKO GmbH + Co. KG, Langenau, Deutschland, ein. 1998 stieg er zum General Manager auf. Nach der Übernahme der ROEKO im Jahr 2002 durch die COLTENE Gruppe zeichnete er zunächst für den operativen Betrieb in der Region EMEA und später für die Global Operations verantwortlich. 2015 wurde Werner Mannschedel als Vice President R&D, Quality Management und Regulatory Affairs in die Gruppenleitung der COLTENE Holding AG berufen.

Martin Schaufelberger, CEO der COLTENE Gruppe, kommentiert: «Ich danke Werner Mannschedel im Namen des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung für sein äusserst wertvolles Engagement während über 30 Jahren für die COLTENE Gruppe. Werner Mannschedel war viele Jahre für die Führung des Standortes Deutschland sowie die Entwicklung verschiedener patentierter Schlüsselprodukte verantwortlich. Sein Beitrag war für die COLTENE Gruppe von grosser Bedeutung."

Finanzkalender

Veröffentlichung Halbjahresresultat 2019 22. August 2019 Medien- und Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2019, Veröffentlichung Jahresbericht 2019 5. März 2020 Generalversammlung 2020 2. April 2020

Hintergrundinformation zu COLTENE

COLTENE ist ein international tätiges Unternehmen für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten in den Bereichen Infektionskontrolle, Zahnerhaltung und Behandlungseffizienz. COLTENE verfügt in den USA, Kanada, Brasilien, Deutschland, Frankreich und der Schweiz über modernste Produktionsstätten. Zudem ist COLTENE mit eigenen Vertriebsorganisationen in den wichtigen Schlüsselmärkten wie Europa, Nord- und Lateinamerika, China und Indien präsent. Weltweit vertrauen Zahnärzte und Dentallabors auf die qualitativ hochwertigen Produkte von COLTENE. Die Namenaktien (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu COLTENE und ihren Produkten finden Sie auf der Webseite www.coltene.com (http://www.coltene.com/de/).

