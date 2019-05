FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

4VL XFRA JE00B55Q3P39 GENEL ENERGY LS -,10 0.090 EUR

17F XFRA GB00BLWDVP51 FDM GROUP HLDGS LS -,01 0.176 EUR

CDW XFRA US12514G1085 CDW CORP. DL-,01 0.264 EUR

XFRA DE000HSH4RN1 HCOB MZC 8 14/22 0.001 %

XFRA DE000HSH4HX1 HCOB MZC 10 13/20 0.000 %

PJP XFRA US98387E2054 X 5 RET. G.SP.GDR REGS1/4 1.262 EUR

WE1 XFRA US9507551086 WERNER ENTERPR. DL -,01 3.357 EUR

S9W XFRA CA8204391079 SHAWCOR LTD NEW 0.100 EUR

VMC XFRA US9291601097 VULCAN MATERIALS CO DL 1 0.278 EUR

CBK XFRA DE000CBK1001 COMMERZBANK AG 0.200 EUR

MMM XFRA US88579Y1010 3M CO. DL-,01 1.289 EUR

MH2 XFRA US8085411069 SCHWEITZER MAUDUIT DL-,10 0.394 EUR

RHJ XFRA US7703231032 ROBERT HALF INTL DL-,001 0.278 EUR

RS6 XFRA US7595091023 RELIANCE STEEL+ALUMINUM 0.492 EUR

RAG XFRA US7502361014 RADIAN GRP INC. DL-,001 0.002 EUR

PBW XFRA US7244791007 PITNEY-BOWES INC. DL 1 0.045 EUR

PJR XFRA US7240781002 PIPER JAFFRAY DL-,01 0.336 EUR

ODP XFRA US6762201068 OFFICE DEPOT INC. DL-,01 0.022 EUR

MAQ XFRA US5719032022 MARRIOTT INTL A DL-,01 0.430 EUR

MANC XFRA US5616411014 MAN SE UNSP.ADR 1/10 0.514 EUR

MKT XFRA US55306N1046 MKS INSTRUMENTS INC. 0.179 EUR

ALD XFRA US4385161066 HONEYWELL INTL DL1 0.734 EUR

HSY XFRA US4278661081 HERSHEY CO. DL 1 0.646 EUR

HCL XFRA US4227041062 HECLA MNG DL-,25 0.002 EUR

HS1 XFRA US4219061086 HEALTHCARE SVCS GRP.DL-01 0.177 EUR

G3V XFRA US3932221043 GREEN PLAINS INC. 0.107 EUR

FL4 XFRA US3024451011 FLIR SYS INC. DL-,01 0.152 EUR

EFX XFRA US2944291051 EQUIFAX INC. DL 1,25 0.349 EUR

AKOB XFRA US29081P3038 EMBOTELL. ANDINA ADR B/6 0.192 EUR

DC7 XFRA US2547091080 DISCOVER FINL SRVCS DL-01 0.358 EUR

CUM XFRA US2310211063 CUMMINS INC. DL 2,50 1.021 EUR

CTMA XFRA US16941M1099 CHINA MOBILE LTD. ADR/5 0.793 EUR

POH3 XFRA US14365C1036 CARNIVAL PLC ADR/1 DL1,66 0.448 EUR

BG4 XFRA US0678061096 BARNES GRP INC. DL-,01 0.143 EUR

ESDA XFRA US05541T1016 BGC PARTNERS INC.A DL-,01 0.125 EUR