FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 24.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

B3O XFRA BMG657731060 NORDIC AMER.TANKER.DL-,01 0.027 EUR

XC1 XFRA US12685J1051 CABLE ONE DL-,01 1.791 EUR

213 XFRA NO0010708068 SCANSHIP HLDG ASA NK -,10

3L1 XFRA US5663301068 MARCUS CORP. DL 1 0.143 EUR

4AH1 XFRA ID1000125503 ACE HARDWARE INDON. RP 10 0.002 EUR

TBCN XFRA HK0000139300 TELEVISION BROAD. (BL100) 0.080 EUR

NMB XFRA US65158N1028 NEWMARK GRP CL.A DL-,01 0.090 EUR

SCQA XFRA US8101861065 SCOTTS MIRAC.GRO A DL-,01 0.492 EUR

QIW XFRA US74735M1080 QIWI B SP.ADRS 1/EO-,0005 0.251 EUR

UHRA XFRA US8701231065 SWATCH GR.ADR 1/20/SF2,25 0.355 EUR

0YU XFRA US98850P1093 YUM CHINA HLDGS DL-,01 0.107 EUR

1HI XFRA US32051X1081 1ST HAWAIIAN INC. DL-,01 0.233 EUR

XFRA DE000HLB3RM8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05C/18 0.001 %

A16 XFRA NL0011872643 ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 1.090 EUR

ANI XFRA FR0004125920 AMUNDI S.A. EO 2,50 2.900 EUR

ITBA XFRA US45262P1021 IMPERIAL BRANDS PLC ADR/1 0.362 EUR

SQE XFRA US86272C1036 STRATEGIC EDUCAT. DL-,01 0.448 EUR

S0K XFRA CA8585221051 STELCO HLDGS INC. 0.067 EUR

STG XFRA DE0007318008 STINAG STUTTGART INVEST 0.750 EUR

7TI XFRA FR0013230612 TIKEHAU CAP. S.C.A. EO 12 0.250 EUR

VA3 XFRA NL0000302636 VAN LANSCHOT KEMP. EO1 1.450 EUR