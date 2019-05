Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Osram von 38 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Vertrauen in den Lichttechnik-Spezialisten sei angeknackst, auch wenn die Zahlen für das zweite Geschäftsquartal besser als erwartet gewesen seien, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Einer der wichtigsten Kurstreiber sei nun der Ausgang der Gespräche mit Finanzinvestoren zur Übernahme von Osram./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2019 / 21:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

