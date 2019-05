Zwischen August 2018 und Mai dieses Jahres hielt ein Aufwärtstrend bei Platin an und brachte die Notierungen von 754,03 US-Dollar auf ein Jahreshoch von 915,57 US-Dollar und somit die Zielzone aus Ende März aufwärts. Genau an dieser Stelle drehte der Kurs und rutsche binnen fünf Wochen nun unter den bisherigen Aufwärtstrend auf 804,92 US-Dollar ab. Bleibt die derzeitige Wochenkerze negativ, so dürfte dies ein ausgewachsenes Verkaufssignal nach sich ziehen.

Sobald sich ein Wochenschluss unter dem Niveau von 809,00 US-Dollar gegen Ende dieser Woche abzeichnet, können erste Short-Positionen bei Platin aufgebaut werden. Als Ziele lassen sich zunächst die Verlaufstiefs um den Jahreswechsel bei 778,56 US-Dollar ausmachen, darunter sogar die Augusttiefs aus 2018 bei 754,03 US-Dollar. ...

