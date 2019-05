Das können Sie jetzt gut nachvollziehen im Streit um Huawei. Die amerikanische Ausgrenzung von Huawei ist im Umfang noch nicht richtig erkennbar, aber abzuschätzen. Jedenfalls werden einige Länder der amerikanischen Zurückhaltung folgen und Grenzwerte für Huawei setzen. Wer profitiert davon? Die zwei anderen Alternativen, Ericsson aus dem neutralen Schweden und Nokia/Alcatel als finnisch-französische Lösung für den Netzausbau. Damit ist Ericsson als bisherige Nr. 1 in der Welt automatisch in der besten Position. Genaue Zahlen gibt es noch nicht, aber der Trend ist erkennbar: Ericsson ist mit seiner technischen Expertise in der besten Ausgangslage. Nokia profitiert dagegen von der Unterstützung der französischen Regierung mit dem Standbein Alcatel und intensiver Hilfe bei internationalen Ausschreibungen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info