Original-Research: EQS Group AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu EQS Group AG Unternehmen: EQS Group AG ISIN: DE0005494165 Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2019 Empfehlung: Halten seit: 23.05.2019 Kursziel: 75,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 21.08.2017, vormals Verkaufen Analyst: Jens Nielsen, Alexander Langhorst Umsatz im ersten Quartal 2019 leicht unter den Erwartungen Das Auftaktquartal 2019 verlief für die EQS Group AG etwas unter den eigenen Erwartungen. Gleichwohl hat der Vorstand die Guidance für das Gesamtjahr wie auch die Langfristprognose bis 2025 bestätigt, wobei er ab dem laufenden zweiten Quartal von positiven EBITDA-Beiträgen ausgeht. Profitieren will EQS dabei neben einer analog dem Vorjahr prognostizierten Wachstumsbeschleunigung im weiteren Jahresverlauf vor allem von dem neuen COCKPIT. Zwischenzeitlich wurde die Ende November 2018 gelaunchte Cloud-Plattform bereits um einige Module erweitert und demnächst steht die Aufschaltung des Policy Managers auf der Agenda. Weitere Features befinden sich in Vorbereitung. Mit der Verknüpfung vielfältiger Funktionalitäten trifft das COCKPIT den zunehmenden Wunsch der Unternehmen nach einem Tool, das ihnen Lösungen für diverse Aufgabenstellungen in einer Anwendung zur Verfügung stellt. Damit sollte EQS von der erwarteten Marktkonsolidierung profitieren können. Dabei hat die Gesellschaft mit der Erschließung des Geschäftsfeld Governance, Risk & Compliance ihre potenzielle Kundenbasis alleine im Inland vervielfacht: Während hier für rund 800 Unternehmen Investor-Relations-Lösungen relevant sind, beläuft sich der adressierbare Markt einschließlich des neuen Geschäftsfeldes Compliance auf etwa 25.000 Firmen. Positiv bewerten wir nach wie vor auch das cashflow-starke Geschäftsmodell mit einem Anteil wiederkehrender und damit gut skalierbarer SaaS-Erlöse von fast 80 Prozent. Auf dem Weg zum führenden europäischen Cloud-Anbieter für globale Corporate-Compliance- und Investor-Relations-Lösungen dürfte EQS in 2019 nochmals einen Verlust ausweisen, bevor wir 2020 die Rückkehr in die Gewinnzone und damit auch die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung erwarten. Dabei bleibt der Konzern trotz einer Bilanzverlängerung infolge von IFRS 16 auch in der derzeit noch anhaltenden Investitions- und Wachstumsphase mit einer Eigenkapitalquote von 45 Prozent solide aufgestellt. Daher stufen wir die EQS-Aktie bei einem minimal auf 75 Euro reduzierten Kursziel weiterhin mit ??zHalten" ein. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18137.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

