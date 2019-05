Der Handelsstreit zwischen China und den USA hilft weiterhin eher dem Dollar als Gold. Das gestrige Fed-Protokoll lieferte ebenfalls keinen Rückenwind.Die Stimmung unter den US-Notenbankern bei der jüngsten Sitzung lässt nämlich auf eine tendenziell abwartende Stimmung schließen. Damit hat sich die Hoffnung auf eine Zinssenkung noch in diesem Jahr leicht abgeschwächt. Neue Impulse könnte der Dollar - und damit auch das gelbe Edelmetall - am Nachmittag erfahren, wenn in den USA aktuelle ...

