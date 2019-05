Schaeffler Verwaltung platzierte eine Multitranche Anleihe (A: EUR 800 Mio., 6NC2, Rendite 3,625 %; B: EUR 500 Mio., 8NC3, Rendite 4,125 %; C: USD 450 Mio., 8NC3, Rendite 6,00 %; D: USD 400 Mio., 10NC5, Rendite 6,375 %), welche mit Ba1/BB+/ BB+ bewertet ist. Auch Total Capital setzte auf eine Multitranche Anleihe. In Summe platzierte der Emittent zwei EUR Tranchen mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,3 Mrd. und Laufzeiten von 9 bzw. 20 Jahren. Zusätzlich wurde eine GBP 500 Mio. Tranche platziert. Gecina brachte eine EUR 500 Mio. schwere Anleihe (A3/A-) auf den Markt - mit einer Laufzeit von 15 Jahren bei MS+95 BP. Sumitomo Mitsui setzte den Senior Anleihen Trend mit einer EUR 500 Mio. Emission fort (5J, MS+50 BP, A1/A-). In Frankreich platzierten gestern gleich ...

