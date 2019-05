flatex Morning-news Gold: Der gestrige Handelstag beim Gold hat die charttechnische ...

Der gestrige Handelstag beim Gold hat die charttechnische Situation wieder etwas verschlechtert. Mit einem Schlusskurs bei 1.273 US-Dollar pro Feinunze kratzte der Kurs am Aufwärtstrend seit August des letzten Jahres, aktuell verläuft diese Unterstützung bei 1.275 US-Dollar. Gleichzeitig rutschte der Preis für die Feinunze leicht unter die 200-Tage-Linie (EMA-Basis).

Derzeit verläuft diese wichtige chattechnische Marke bei 1.276 US-Dollar. Kurz darunter, bei knapp über 1.266 US-Dollar, befindet sich eine weitere wichtige Kursunterstützung. Widerstände liegen bei 1.282 US-Dollar in Form des übergeordneten Abwärtstrends sowie am letzten Verlaufshoch bei 1.303,39 US-Dollar. Aktuell scheint sich aber eher ein negatives Szenario durchzusetzen, positive Impulse gab es an den letzten Handelstagen keine.

