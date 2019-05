DATAGROUP SE: DATAGROUP wird strategischer IT-Partner der Messe München DGAP-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge DATAGROUP SE: DATAGROUP wird strategischer IT-Partner der Messe München 23.05.2019 / 09:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DATAGROUP wird strategischer IT-Partner der Messe München Pliezhausen, 23.05.2019. DATAGROUP hat die Ausschreibung des First Generation Outsourcing der Messe München GmbH über eine Laufzeit von fünf Jahren bis 2024 gewonnen. Die Vergabe hat ein Volumen im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. DATAGROUP übernimmt den überwiegenden Betrieb der IT-Services der Messe München auf Basis des DATAGROUP Service Portfolios CORBOX. Das abzudeckende Leistungsportfolio reicht von der Bereitstellung und dem Betrieb der gesamten Server-Infrastruktur, dem Application Management der anspruchsvollen IT-Umgebung bis zum gesamten End User Service. Insgesamt werden rund 1.000 IT-Arbeitsplätze betreut. Die Teams von DATAGROUP und der Messe München sind bereits in die Transition gestartet, welche zum Ende des Kalenderjahres 2019 abgeschlossen werden soll. Danach betreut DATAGROUP die Messe München als strategischer IT-Provider. Cyber Security, Digitalisierung, Industrie 4.0 - diese Trend-Themen verändern die Arbeitswelt und setzen rasant neue Standards. "Die Messe München befindet sich im Wandel, allen voran ist die IT gefordert, sich ständig zu optimieren, um diese Entwicklung zu unterstützen. Nun steht ein weiterer wichtiger Schritt der Umsetzung bevor: In den kommenden Monaten werden standardisierbare und skalierbare Leistungen konsequent an den neuen strategischen IT-Provider DATAGROUP übergeben, um die IT von Morgen zu bauen", so CIO und IT-Bereichsleiter Christian Grodau. "Wir freuen uns, dass wir mit unseren CORBOX Services im Rahmen der Ausschreibung überzeugen konnten. Letztendlich sehen wir unsere CORBOX, mit Leistungserbringung aus Deutschland, entscheidend für den Erfolg eines First Generation Outsourcings. Wir glauben fest daran, gemeinsam mit der Messe München, den geplanten Wandel mit unseren standardisierten CORBOX-Services unterstützen zu können. Wir freuen uns, als Partner auf Augenhöhe mit Fokus auf den Mittelstand auf eine erfolgreiche und langjährige Zusammenarbeit", so Marc Hirtreiter, Business Unit Leiter der DATAGROUP Business Solutions GmbH. Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 2.000 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil. Über die Messe München Die Messe München ist mit über 50 eigenen Fachmessen für Investitionsgüter, Konsumgüter und Neue Technologien einer der weltweit führenden Messeveranstalter. Insgesamt nehmen jährlich über 50.000 Aussteller und rund drei Millionen Besucher an den mehr als 200 Veranstaltungen auf dem Messegelände in München, im ICM - Internationales Congress Center München, im MOC Veranstaltungscenter München sowie im Ausland teil. Zusammen mit ihren Tochtergesellschaften organisiert die Messe München Fachmessen in China, Indien, Brasilien, Russland, der Türkei, Südafrika, Nigeria, Vietnam und im Iran. Mit einem Netzwerk von Beteiligungsgesellschaften in Europa, Asien, Afrika und Südamerika so-wie rund 70 Auslandsvertretungen für mehr als 100 Länder ist die Messe München weltweit präsent. www.messe-muenchen.de ANSPRECHPARTNER FÜR WEITERE INFORMATIONEN DATAGROUP SE Claudia Erning Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen T +49 7127 970-015 F +49 7127 970-033 claudia.erning@datagroup.de 23.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 